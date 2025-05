Rusia refuerza sus bases cerca de la frontera con Finlandia

Las tropas estadounidenses y finlandesas celebraron recientemente un elaborado juego de guerra ártico en esta región, en el que cientos de soldados corrieron por los bosques y los finlandeses se deslizaron entre los árboles con esquís de fondo. ¿El supuesto enemigo? Rusia.

Funcionarios de defensa finlandeses predicen que si termina la fase de alta intensidad de la guerra de Ucrania —uno de los objetivos de los trabajosos esfuerzos de paz que se desarrollan en Turquía— Rusia volverá a desplegar miles de soldados en la frontera finlandesa.

Los finlandeses creen que les quedan unos cinco años antes de que Rusia pueda aumentar sus fuerzas hasta niveles amenazadores. Pero están seguros de que ocurrirá y de que se triplicará el número de soldados rusos a los que se enfrentarán.

“Estaremos hablando de niveles de soldados mucho más elevados”, dijo el general de brigada Pekka Turunen, director de la inteligencia de defensa finlandesa.

Desde la perspectiva de Moscú, los rusos necesitan reforzar sus defensas para protegerse de la expansión de la OTAN, que siempre ha sido un tema delicado. Los países bálticos fueron los primeros miembros de la antigua Unión Soviética que se incorporaron a la OTAN, con lo que grandes extensiones de la frontera rusa quedaron junto a las de la OTAN. La perspectiva de que Ucrania, una antigua república soviética aún más grande, siguiera su ejemplo era tan amenazadora para Moscú que se convirtió en una de las causas de la guerra terrestre más devastadora en generaciones.

“El ejército ruso ha experimentado una importante expansión de sus fuerzas”, dijo Michael Kofman, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Washington. “Después de la guerra, la fuerza terrestre probablemente acabará siendo más grande que antes de 2022. Si observamos la reestructuración prevista de los distritos militares, parece claro que van a dar prioridad a las zonas que están frente a la OTAN”. Los funcionarios de la OTAN están de acuerdo.

Cuando termine la guerra de Ucrania, dijo un alto funcionario de la OTAN, Rusia desplegará soldados cada vez más al norte.

Rusia cree que el Ártico y el acceso en el Ártico son clave para el estatus de gran potencia, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar un tema delicado.

Según imágenes de satélite, helicópteros rusos regresaron a una base cerca de Murmansk, ciudad portuaria en el Círculo Polar Ártico, después de no haber estado allí durante dos décadas.

Como los drones ucranianos tienen como objetivo aeródromos de toda Rusia, el mando ruso ha trasladado sus activos al norte, para ponerse fuera de su alcance. Esto los ha situado mucho más cerca del territorio de la OTAN.

Decenas de aviones de combate rusos fueron vistos recientemente en la base aérea de Olenya, también en el Ártico y a menos de 160 kilómetros de la frontera finlandesa, según las imágenes de satélite. Otra actividad reciente incluye más de un centenar de nuevas tiendas de campaña que aparecieron hace aproximadamente un año en Kamenka, una base rusa situada a menos de 64 kilómetros de Finlandia.

“Están ampliando sus brigadas hasta convertirlas en divisiones, lo que significa que las unidades cercanas a nuestras fronteras crecerán significativamente, en miles”, dijo Emil Kastehelmi, analista del Black Bird Group, una organización finlandesa que analiza la evolución militar en el norte y en Ucrania.

Kastehelmi, que analizó decenas de imágenes recientes para The New York Times, dijo que los próximos años podrían traer cambios masivos en la frontera finlandesa, dependiendo de cómo y cuándo termine la guerra en Ucrania.

En Alakurtti, también cerca de Finlandia, y en Petrozavodsk, un poco más lejos, los rusos han construido nuevos edificios que pueden albergar al menos decenas de vehículos. La actividad también ha aumentado en otros lugares. Recientemente han aparecido nuevas tiendas y material militar en una base situada a unos 130 kilómetros de Estonia.

Los finlandeses tienen una vieja expresión: Rusia nunca es tan fuerte como parece y nunca es tan débil como parece. Por eso, los dirigentes de defensa finlandeses se han mostrado característicamente prácticos sobre la acumulación de tropas.

“El aumento de la fuerza militar en nuestras zonas cercanas se producirá cuando se calmen los combates en Ucrania”, dijo Janne Kuusela, director de política de defensa del Ministerio de Defensa finlandés.

Cuánto tardará eso, dijo, no lo sabe.

Pero, añadió, “para eso tenemos que estar preparados”.

Jeffrey Gettleman es un corresponsal internacional radicado en Londres que cubre sucesos a nivel mundial. Ha trabajado para el Times por más de 20 años.

Amelia Nierenberg es reportera de noticias de última hora para The New York Times en Londres y cubre noticias internacionales. c. 2025 The New York Times Company.

Por Jeffrey Gettleman, Amelia Nierenberg y Johanna Lemola, The New York Times.