Tribunal de Rusia excluye de la elección parlamentaria al único partido contra la guerra en Ucrania

El Tribunal Supremo anuló la inscripción de Yabloko —que en ruso significa “manzana”— tras la apelación de un partido afín al Kremlin. El mes pasado, la Comisión Electoral Central había permitido inicialmente que Yabloko apareciera en la boleta junto con otros 10 partidos.

El máximo tribunal de Rusia ordenó el lunes que el único partido que se opone a la acción militar del Kremlin en Ucrania sea retirado de la boleta en las elecciones parlamentarias del próximo mes.

Yabloko fue en otro tiempo una de las principales voces liberales en el Parlamento y a menudo crítico del gobierno, pero más tarde perdió su bloque de escaños en la Duma Estatal —la cámara de diputados rusa— a medida que el Kremlin endurecía su control sobre la política rusa.

En los últimos años, Yabloko fue el único partido de oposición registrado que se opuso al envío de tropas a Ucrania.

Sus lemas de campaña incluían: “¡Por un acuerdo de alto el fuego, la diplomacia y la paz!”, “¡Nuestro objetivo es evitar una guerra nuclear!” y “¡Por una Rusia libre del miedo y de las represiones políticas!”.

El veterano político liberal Grigory Yavlinsky, quien cofundó el partido en la década de 1990 y preside su comité político, lamentó el fallo y manifestó que el partido lo apelaría.

“Excluir a Yabloko de las elecciones significa negarse a entablar un diálogo con quienes hacen preguntas que incomodan a las autoridades”, afirmó en un comunicado en línea. “Esperamos que las autoridades atiendan la demanda pública de paz, libertad y una vida sin miedo, y cambien su política”.

EL RESPALDO AL PARTIDO YABLOKO SE MOSTRÓ ANTE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Muchas figuras de la oposición rusa en el exilio habían instado a los votantes a respaldar a Yabloko, entre ellas Yulia Navalnaya, viuda del crítico del Kremlin Alexei Navalny, y los políticos Ilya Yashin y Vladimir Kara-Murza.

“Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yabloko”, señaló Navalnaya en una declaración del 6 de agosto en Telegram destacando la postura antibélica de la agrupación.

El presidente de Yabloko, Nikolai Rybakov, quien estuvo el lunes en la sala del tribunal, intentó distanciar al partido de lo que describió como un apoyo injustificado de Navalnaya y de otros adversarios del Kremlin que viven en el extranjero, en un aparente intento de evitar que lo retiraran de la boleta.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de videos de apoyo a Yabloko. Muchos no contenían consignas políticas, sino que mostraban a jóvenes sosteniendo manzanas cuando se les preguntaba su preferencia de voto para las elecciones del 18 al 20 de septiembre, o bailando canciones rusas que mencionaban manzanas.

Rybakov le dijo al tribunal que el partido no pagaba por los videos, y sostuvo que quienes los publicaron respaldaban a Yabloko “simplemente porque quieren vivir en Rusia y no quieren que los maten”.

Las autoridades probablemente permitieron inicialmente que Yabloko estuviera en la boleta para dar a los rusos una vía de escape para su descontento y, al mismo tiempo, mostrar, a través del tradicionalmente bajo caudal de votos del partido, que pocas personas apoyan su postura sobre Ucrania, dijo Nikolay Petrov, investigador principal del Centro NEST, fundado por el magnate ruso exiliado y figura opositora Mikhail Khodorkovsky.

Pero la campaña de Yabloko por la paz caló hondo y trastocó los cálculos del Kremlin.