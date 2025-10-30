Rusia vuelve a atacar red eléctrica ucraniana y deja seis muertos

.KIEV.- Ataques rusos masivos con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania provocó cortes de energía y restricciones en todas las regiones del país el jueves.

La ofensiva dejó al menos seis fallecidos, entre ellos una niña de 7 años, indicaron las autoridades. Entre los 18 heridos había niños de entre dos y 16 años, agregaron.

Las ciudades ucranianas cuentan con infraestructura pública centralizada para los sistemas de agua, saneamiento y calefacción, y los apagones impiden su funcionamiento.

Rusia disparó más de 650 aviones no tripulados y más de 50 misiles de varios tipos durante el operativo, explicó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy

“Rusia continúa con su terror energético sistemático, atacando la vida, la dignidad y el calor de los ucranianos en vísperas del invierno. Su objetivo es sumir a Ucrania en la oscuridad; el nuestro es mantener la luz encendida”, declaró la primera ministra ucraniana Yuliia Svyrydenko.

Además calificó de inútiles, los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para hacer que Rusia se siente a negociar un acuerdo de paz.

“Para detener este terror, Ucrania necesita más sistemas de defensa antiaérea, sanciones más severas y la máxima presión (sobre Rusia)”, agregó.

Las fuerzas rusas atacaron la ciudad, que está a sólo 20 kilómetros (12 millas) de la línea del frente, con cohetes, dijo Vadym Lyakh, jefe de la administración militar de la ciudad.

Los rescatistas sacaron a un hombre de entre los escombros de un edificio, pero no sobrevivió, contó Ivan Fedorov, jefe de la administración regional de Zaporiyia. Una segunda persona también murió por los ataques en Zaporiyia.

Además, una niña de 7 años falleció en un hospital a causa de las heridas sufridas en la región centro-occidental de Vinnytsia, explicó su gobernadora, Nataliia Zobolotna.

Dos instalaciones de infraestructura energética sufrieron daños en Léopolis, en el oeste, cerca de la frontera con Polonia, de acuerdo con las autoridades locales.