FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson

El director del FBI (Buró Federal de Investigaciones), Kash Patel, agradeció a México por la captura de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, a quien se relaciona con el Cártel de Sinaloa. “Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia”, anunció en un comunicado el director de la agencia policial, Kash Patel, que estuvo en México para reunirse con el secretario mexicano de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. TE PUEDE INTERESAR: ‘Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar’: FBI Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Patel afirmó, al aterrizar en Los Ángeles horas después de anunciarse el arresto, que la detención fue “el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, dirigido por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien agradeció su “gran cooperación”.

También dijo que se logró “gracias al liderazgo y compromiso” del presidente estadounidense, Donald Trump, con “la aplicación de la ley a nivel mundial”. TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI El subdirector a cargo del FBI en Los Ángeles, Akil Davis, agregó que han trabajado con socios “canadienses, mexicanos, colombianos y dominicanos” para el arresto de Wedding y otras 36 personas que participaron en esta organización. “El Departamento del Tesoro ha sancionado a 19 personas, incluido el propio Ryan Wedding. Hemos visto montañas, drogas, dinero en efectivo y armas. Incautamos un Mercedes-Benz con un valor estimado de más de 15 millones de dólares. Incautamos docenas de motocicletas con un valor aproximado de 40 millones de dólares, además de otras obras de arte y joyas valiosas”, detalló Davis. EMBAJADOR DE EU EN MÉXICO CONFIRMA QUE SE ENTREGÓ VOLUNTARIAMENTE El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó este viernes que el narcotraficante y exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria en territorio mexicano, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países. “La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, expuso el embajador en un comunicado. TE PUEDE INTERESAR: Ryan Wedding, ex olímpico y fugitivo del FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de EU en México: Harfuch

Johnson destacó que el caso representa un avance “concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los carteles y los narcoterroristas”, y subrayó el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump de perseguir a quienes “envenenan” las comunidades “con drogas y las amenazan con violencia”.