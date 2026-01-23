FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato
El director del FBI (Buró Federal de Investigaciones), Kash Patel, agradeció a México por la captura de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, a quien se relaciona con el Cártel de Sinaloa.
“Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia”, anunció en un comunicado el director de la agencia policial, Kash Patel, que estuvo en México para reunirse con el secretario mexicano de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.
Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.
Patel afirmó, al aterrizar en Los Ángeles horas después de anunciarse el arresto, que la detención fue “el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, dirigido por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien agradeció su “gran cooperación”.
También dijo que se logró “gracias al liderazgo y compromiso” del presidente estadounidense, Donald Trump, con “la aplicación de la ley a nivel mundial”.
El subdirector a cargo del FBI en Los Ángeles, Akil Davis, agregó que han trabajado con socios “canadienses, mexicanos, colombianos y dominicanos” para el arresto de Wedding y otras 36 personas que participaron en esta organización.
“El Departamento del Tesoro ha sancionado a 19 personas, incluido el propio Ryan Wedding. Hemos visto montañas, drogas, dinero en efectivo y armas. Incautamos un Mercedes-Benz con un valor estimado de más de 15 millones de dólares. Incautamos docenas de motocicletas con un valor aproximado de 40 millones de dólares, además de otras obras de arte y joyas valiosas”, detalló Davis.
EMBAJADOR DE EU EN MÉXICO CONFIRMA QUE SE ENTREGÓ VOLUNTARIAMENTE
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó este viernes que el narcotraficante y exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria en territorio mexicano, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países.
“La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, expuso el embajador en un comunicado.
Johnson destacó que el caso representa un avance “concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los carteles y los narcoterroristas”, y subrayó el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump de perseguir a quienes “envenenan” las comunidades “con drogas y las amenazan con violencia”.
El embajador añadió que la entrega de Wedding da cuenta de la colaboración entre el gobierno estadounidense y la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum “para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen”.
Finalmente, Johnson reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como del Departamento de Justicia estadounidense y el FBI, al considerar el caso como un ejemplo de cooperación bilateral en materia de seguridad.
“Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”, zanjó la nota.
WEDDING, DE EXATLETA A UNO DE LOS MÁS BUSCADOS
Previamente, el FBI informó que Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves por la noche en México y será extraditado a Estados Unidos.
Wedding estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.
En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.
Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.
Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego (EE.UU.).
Tras cumplir su condena, fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cartel de Sinaloa, la organización de ‘El Chapo’.
Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.
(Con información de EFE)