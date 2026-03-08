Se atribuye Estados Unidos el arresto de ‘El Beto’, presunto operador del Cártel del Golfo

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 8 marzo 2026
    Se atribuye Estados Unidos el arresto de ‘El Beto’, presunto operador del Cártel del Golfo
    Roberto “El Beto” Bazán Salinas presuntamente facilitaba el contrabando de drogas de Tamaulipas, Coahuila, NL, Veracruz y CDMX a EU. REFORMA

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció por su parte la labor de la FGR en la aprehensión del operador del CDG

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se atribuyó la detención de Roberto “El Beto” Bazán Salinas —uno de los principales operadores del Cártel del Golfo para el trasiego de drogas a Estados Unidos— ocurrida el jueves pasado en Guanajuato.

Bazán Salinas es considerado un objetivo prioritario del Cártel del Golfo por operar el trasiego de drogas de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Acumula 235 hectáreas Gobernador morenista de Yucatán

“Fue arrestado en Salamanca, Guanajuato, por ICE, HSI y sus socios por su papel en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y mariguana a Estados Unidos”, indicó el ICE en un comunicado en redes sociales.

Aunque las autoridades mexicanas no han dado a conocer la aprehensión, el ICE destacó que fue coordinada por HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EU) Monterrey, HSI Matamoros, HSI Beaumont y la Fiscalía General de la República (FGR)-Interpol “como parte de una investigación en curso dirigida por HSI sobre la Organización Terrorista Extranjera CDG”.

“Un agradecimiento especial a nuestros otros socios de la DEA, el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas”, indicó en un comunicado en redes sociales.

Bazán Salinas fue detenido el pasado 5 de marzo a las 6:40 horas, en la Colonia Del Parque, en Salamanca, Guanajuato, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hoy mi nombre quedó limpio’ Waldo Fernández

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció por su parte la labor de la FGR en la aprehensión del operador del CDG.

“Acciones como esta demuestran la fortaleza de nuestra cooperación cuando compartimos información y trabajamos juntos para desmantelar redes criminales”, destacó en su cuenta de X.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones

Organizaciones


CÁRTEL DEL GOLFO

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
La violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en Coahuila, pero también con pocas sentencias.

8M: En Coahuila, falla la justicia con violencia familiar; hay 112 mil denuncias y solo 371 sentencias
Durante el Día Internacional de la Mujer, conceptos como patriarcado, interseccionalidad y brecha salarial forman parte del debate sobre igualdad de género.

Diccionario feminista del 8M: conceptos clave para entender el movimiento y la lucha por la igualdad
La jugadora saltillense forma parte de una generación que impulsó el crecimiento de este deporte para mujeres en Saltillo.

Alejandra Rivera: la lucha por legitimar el futbol americano femenil
No estamos seguras en casa

NosotrAs: No estamos seguras en casa
También queremos decidir

También queremos decidir
México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en últimos siete años

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en últimos siete años
En la imagen una mujer posa con pañuelo verde símbolo del aborto legal, frente a una bandera de México durante el dictamen de la SCJN.

8M: Estados en México que han despenalizado el aborto