Se atribuye Estados Unidos el arresto de ‘El Beto’, presunto operador del Cártel del Golfo

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se atribuyó la detención de Roberto “El Beto” Bazán Salinas —uno de los principales operadores del Cártel del Golfo para el trasiego de drogas a Estados Unidos— ocurrida el jueves pasado en Guanajuato.

Bazán Salinas es considerado un objetivo prioritario del Cártel del Golfo por operar el trasiego de drogas de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Acumula 235 hectáreas Gobernador morenista de Yucatán

“Fue arrestado en Salamanca, Guanajuato, por ICE, HSI y sus socios por su papel en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y mariguana a Estados Unidos”, indicó el ICE en un comunicado en redes sociales.

Aunque las autoridades mexicanas no han dado a conocer la aprehensión, el ICE destacó que fue coordinada por HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EU) Monterrey, HSI Matamoros, HSI Beaumont y la Fiscalía General de la República (FGR)-Interpol “como parte de una investigación en curso dirigida por HSI sobre la Organización Terrorista Extranjera CDG”.

“Un agradecimiento especial a nuestros otros socios de la DEA, el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas”, indicó en un comunicado en redes sociales.

Bazán Salinas fue detenido el pasado 5 de marzo a las 6:40 horas, en la Colonia Del Parque, en Salamanca, Guanajuato, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hoy mi nombre quedó limpio’ Waldo Fernández

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció por su parte la labor de la FGR en la aprehensión del operador del CDG.

“Acciones como esta demuestran la fortaleza de nuestra cooperación cuando compartimos información y trabajamos juntos para desmantelar redes criminales”, destacó en su cuenta de X.