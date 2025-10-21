Se cancela reunión entre Trump y Putin

Donald Trump ya no planea reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin para una segunda cumbre en persona “en el futuro inmediato” después de que Rusia rechazó su demanda de detener la guerra en Ucrania en las líneas de batalla actuales.

El anuncio de la Casa Blanca siguió a una llamada el lunes entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, que según una fuente familiarizada con la conversación demostró la falta de voluntad del Kremlin de comprometerse con la estrategia de paz de Trump.

“El secretario Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, tuvieron una conversación productiva”, declaró un funcionario de la Casa Blanca el martes. “Por lo tanto, no es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro de Asuntos Exteriores, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”.

Trump anunció la semana pasada que Rubio encabezaría una delegación estadounidense de alto nivel para mantener conversaciones presenciales con sus homólogos rusos esta semana. Dichas conversaciones tenían como objetivo sentar las bases para un encuentro cara a cara entre Trump y Putin en Budapest, Hungría.

Trump exhortó a ambas partes a deponer las armas tras la tercera reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde que Trump regresó al cargo en enero.