Se cancela reunión entre Trump y Putin

Internacional
/ 21 octubre 2025
    Se cancela reunión entre Trump y Putin
    Trump exhortó a ambas partes a deponer las armas tras la tercera reunión en la Casa Blanca. FOTO: AP

Trump anunció la semana pasada que Rubio encabezaría una delegación estadounidense de alto nivel para mantener conversaciones presenciales

Donald Trump ya no planea reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin para una segunda cumbre en persona “en el futuro inmediato” después de que Rusia rechazó su demanda de detener la guerra en Ucrania en las líneas de batalla actuales.

El anuncio de la Casa Blanca siguió a una llamada el lunes entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, que según una fuente familiarizada con la conversación demostró la falta de voluntad del Kremlin de comprometerse con la estrategia de paz de Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Gustavo Petro, presidente de Colombia reflexiona sobre como ‘deshacerse’ de Trump en una entrevista amenazante

“El secretario Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, tuvieron una conversación productiva”, declaró un funcionario de la Casa Blanca el martes. “Por lo tanto, no es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro de Asuntos Exteriores, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”.

Trump anunció la semana pasada que Rubio encabezaría una delegación estadounidense de alto nivel para mantener conversaciones presenciales con sus homólogos rusos esta semana. Dichas conversaciones tenían como objetivo sentar las bases para un encuentro cara a cara entre Trump y Putin en Budapest, Hungría.

Trump exhortó a ambas partes a deponer las armas tras la tercera reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde que Trump regresó al cargo en enero.

Temas


Guerras
Guerra Rusia-Ucrania

Personajes


Donald Trump
Vladímir Putin

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida