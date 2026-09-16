Se compromete EU con México para colaborar en seguridad

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    Se compromete EU con México para colaborar en seguridad
    El secretario de Estado de EU envió un mensaje de felicitación a México por el aniversario de su independencia. AP

El funcionario de EU dijo que aún hay mucho trabajo por hacer para evitar contrabando de drogas a EU

Al extender una felicitación por el Día de la Independencia, el Gobierno de Estados Unidos afirmó que está comprometido con un México “seguro, libre y próspero”.

En un mensaje con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que ambos países aún tienen “mucho más trabajo que realizar juntos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/presiona-eu-a-mexico-para-bloquear-exportacion-china-de-ia-wsj-JH23536197

“En nombre de los Estados Unidos de América, felicito al pueblo de México al celebrar el 216º aniversario de su Independencia.

“Tenemos mucho más trabajo que realizar juntos. Estados Unidos está comprometido con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio fundamental en las décadas venideras”, indicó.

Rubio sostuvo que, durante mucho tiempo, México y Estados Unidos han enfrentado una “epidemia” de crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, además de una migración masiva sin control.

“Los mexicanos viven con miedo en sus hogares, y el veneno que se introduce de contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses”, señaló.

Para combatir estos problemas, afirmó, el Presidente Donald Trump ha impulsado esfuerzos de colaboración con México para “debilitar y desmantelar agresivamente a los grupos narcoterroristas que han intentado mantener al país como rehén de sus caprichos criminales”.

El funcionario destacó que la seguridad de México tiene un impacto directo en Estados Unidos por la cercanía geográfica entre ambos países.

En ese contexto, afirmó que las Administraciones de México y Estados Unidos inauguraron un nuevo capítulo de cooperación para atender asuntos de seguridad y fortalecer los vínculos comerciales.

En el comunicado, Rubio aseguró que Estados Unidos se suma al pueblo mexicano en la celebración de su Independencia, y expresó sus deseos de que sea una festividad llena de alegría y orgullo.

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