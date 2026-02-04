Se les termina el tiempo a Putin y Trump para salvar el último tratado de desarme nuclear

MOSCÚ- A los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, se les acaba el tiempo para salvar el START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias.

La expiración del Tratado de Reducción de Armamento Estratégico dejará al mundo sin sistema de control de armamento nuclear por primera vez desde 1972, cuando la Unión Soviética y EE.UU. firmaron el SALT.

Los expertos de ambos bandos temen, dado el antagonismo entre Rusia y Occidente provocado por la guerra en Ucrania, que el planeta regrese a la situación de inestabilidad estratégica que condujo a la Crisis de Cuba (1961), en la que el mundo estuvo «a un minuto» de la Tercera Guerra Mundial.

El START III o Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.

TRUMP NO RESPONDE A LA PROPUESTADE PUTIN

Ante la negativa de EE.UU. a negociar, Putin propuso en septiembre de 2025 prolongar por un año los límites contemplados por el tratado: un máximo de 1.550 cabezas nucleares, 700 misiles balísticos y 800 sistemas de lanzamiento para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Putin, quien llamó a EE.UU. a mantener la paridad nuclear, calificó de paso “erróneo” y “corto de miras” desde “muchos puntos de vista” una posible renuncia definitiva de EE.UU. al tratado.

“La respuesta oficial de los americanos nunca llegó”, constató hoy Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin.

En realidad, Trump, que mostró reacio desde su retorno a la Casa Blanca a firmar un nuevo START, considerado el tratado de desarme más amplio jamás firmado, sin la participación de China, nunca aceptó la supuesta rama de olivo rusa.

Primero, dijo que la parecía una «buena idea», pero en su última declaración al respecto el pasado 8 de enero al New York Times lo dejó bien claro: “Si expira, pues que expire”.