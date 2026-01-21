Se movilizan las redes sociales para encontrar a Boro, el perro que sobrevivió a accidente de tren en España

MADRID- Con una manta sobre los hombros y varios apósitos en la cara, Ana García lanzó un llamado desesperado: necesitaba ayuda para encontrar a su perro, Boro.

Horas antes, García, de 26 años, y su hermana embarazada viajaban con Boro en un tren de alta velocidad desde Málaga, su ciudad natal en el sur de España, hacia la capital, Madrid. Los últimos vagones de su tren se salieron de las vías por razones que aún no están claras, y recibieron el impacto de un tren que circulaba en sentido contrario, de Madrid a Huelva, y cuyos vagones delanteros cayeron por un talud próximo.

Al menos 42 personas murieron en el accidente y más de 150 resultaron heridas, incluyendo algunas que viajaban con García. Los equipos de rescate ayudaron a las dos hermanas a salir de su vagón, que había quedado ligeramente inclinado.

Ya en el exterior, García vio brevemente a Boro, que se escapó.

Tras recibir atención médica, García, que caminaba con una ligera cojera, contó a los reporteros que quería encontrarlo.

”Por favor, si pueden ayudar, busquen a los animales”, dijo emocionada y conteniendo las lágrimas. “Veníamos de un fin de semana familiar con el perrito, que es familia también”.

Tras uno de los peores desastres ferroviarios en la historia reciente de España, las redes sociales se volcaron para tratar de dar con Boro y los principales medios de comunicación del país han reportado la búsqueda de la mascota desaparecida.

Miles amplificaron el llamado de García, compartiendo el video de su entrevista. Las fotos de Boro, un perro negro mestizo de tamaño mediano, con las cejas blancas y un mechón del mismo color en el pecho, se volvieron virales junto con los teléfono contacto de García y su familia. The Associated Press no pudo contactar con nadie a través de estos números.

Una grabación del lugar del siniestro emitida en la televisora estatal TVE el lunes por la tarde ofreció un rayo de esperanza: durante unos segundos, se pudo ver a un perro que se parecía a Boro corriendo por un campo cercano a la zona vallada donde los investigadores y rescatistas continúan la búsqueda de víctimas y evidencias. Pero nadie logró localizar al escurridizo cachorro.

El partido animalista Pacma recibió el martes la autorización del Ministerio del Interior para enviar una patrulla de rescate animal dentro del perímetro, una operación que comenzará el miércoles, señaló su presidente, Javier Luna, en un video publicado en X.

“Quiero mandar un mensaje a la familia, que lo está pasando muy mal (...) os doy esperanza porque estoy seguro de que lo vamos a encontrar”, afirmó Luna.