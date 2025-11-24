Semejanzas entre la invasión de EU a Panamá y las amenazantes maniobras ante Venezuela

CIUDAD DE PANAMÁ- El despliegue naval y las maniobras militares de EE.UU. en el Caribe ante Venezuela plantean un escenario que recuerda a la invasión norteamericana a Panamá en 1989, que llevaron al derrocamiento del general Manuel Antonio Noriega tras acusarlo de narcotraficante, como ha hecho ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Estos son algunos paralelismos y diferencias entre los hechos que llevaron a la intervención estadounidense en Panamá y la situación que se vive ahora con Venezuela. TE PUEDE INTERESAR: EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos ”DICTADORES” Y NARCOTRÁICO Entre la situación actual con Venezuela y la que vivió Panamá hace 36 años existen similitudes, pero también “diferencias significativas”, según plantea a EFE el diplomático, abogado y periodista panameño Fernando Berguido, autor del libro ‘El colapso de Panamá. La historia de la invasión y el fin de la dictadura’.

Noriega y Maduro “comparten ser dictadores y las acusaciones de vínculos con el narcotráfico”, dice Berguido, miembro de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes del régimen militar (1968-1989). Apunta que en el caso de Noriega, “le precedían imputaciones formales” de narcotráfico y lavado de dinero por parte de la Justicia estadounidense, dadas a conocer “un año y medio antes de la invasión”. Estados Unidos por su parte acusó a Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en agosto de 2025 su actual Administración aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. TE PUEDE INTERESAR: No hay pruebas de que cada ataque a botes con supuestas drogas salve 25 mil vidas, como dice Trump Además, el Departamento de Estado anunció que desde el 24 de noviembre designará como organización terrorista al Cartel de los Soles, grupo al que Washington vincula con Maduro, que lo niega. ESCENARIOS DE “GUERRA” Salvaguardar la vida de estadounidenses y la integridad de los Tratados del Canal de Panamá, restaurar la democracia y combatir el narcotráfico fueron los objetivos del Gobierno de George W. Bush (1989-1993) para desplegar tropas en el país centroamericano.