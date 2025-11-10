Senadores de Estados Unidos aprueban la conclusión del cierre gubernamental de 41 días

A 41 días de cierre gubernamental, el Senado de los Estados Unidos termina, brevemente, con la clausura, aprobando el proyecto de ley para reabrir las funciones federales.

Gracias a la aprobación bipartidista del acuerdo, pospuesto, se abrirá el Gobierno Federal. El proyecto de ley será revisado por la Cámara de Representantes.

Ante el largo periodo de cierre, una de las principales problemáticas que se desarrolló fue la pausa de pagos a los trabajadores de gobierno. Se estima que más de 650 funcionarios estadounidenses no habían podido cobrar su nómina en casi dos meses.

El proyecto fue avalado en el Senado, con una votación final de 60-40. Tras ser ratificado por la Cámara de Representantes, se estima que el cierre federal terminará.

