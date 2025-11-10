Senadores de Estados Unidos aprueban la conclusión del cierre gubernamental de 41 días

Internacional
/ 10 noviembre 2025
Con la reapertura del gobierno federal de los Estados Unidos, funcionarios podrán recibir su nómina, después de casi 2 meses

A 41 días de cierre gubernamental, el Senado de los Estados Unidos termina, brevemente, con la clausura, aprobando el proyecto de ley para reabrir las funciones federales.

Gracias a la aprobación bipartidista del acuerdo, pospuesto, se abrirá el Gobierno Federal. El proyecto de ley será revisado por la Cámara de Representantes.

Ante el largo periodo de cierre, una de las principales problemáticas que se desarrolló fue la pausa de pagos a los trabajadores de gobierno. Se estima que más de 650 funcionarios estadounidenses no habían podido cobrar su nómina en casi dos meses.

El proyecto fue avalado en el Senado, con una votación final de 60-40. Tras ser ratificado por la Cámara de Representantes, se estima que el cierre federal terminará.

Con la reapertura, se dará el pago retroactivo a los funcionarios de gobierno, al igual que se darán las negociaciones para el presupuesto completo del año fiscal 2026 en los Estados Unidos.

Temas


Cierre De Gobierno
Demócratas
política

Localizaciones


Estados Unidos

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

