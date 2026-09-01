Sexto día consecutivo de ataques rusos deja al menos 12 muertos en la región de Kiev

La capital ucraniana volvió a convertirse en blanco de una intensa ofensiva rusa este martes, luego de una noche marcada por misiles y drones que golpearon zonas residenciales e infraestructura civil de Kiev y otras regiones del país. Las autoridades ucranianas reportaron al menos 12 personas fallecidas y más de una docena de heridos, entre ellos tres menores.

El ataque se produjo mientras millones de estudiantes regresaban a las escuelas para comenzar el nuevo ciclo escolar, en el que ya es el sexto día consecutivo de bombardeos de gran intensidad sobre Kiev. Funcionarios ucranianos señalaron que esta sucesión de ataques busca aumentar la presión sobre la población y alterar la vida cotidiana de los habitantes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, confirmó el número de víctimas y señaló que entre los fallecidos se encuentra un ciudadano de India.

MISILES CONTRA ZONAS CIVILES Los ataques alcanzaron distintos sectores de Kiev. Viviendas y otras instalaciones civiles resultaron dañadas, mientras los servicios de emergencia se desplegaron para buscar personas entre los escombros de edificios afectados. Entre los muertos se encuentran seis trabajadores de la compañía ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia. De acuerdo con su presidente, Oleksandr Pertsovskyi, un misil balístico impactó un depósito y otras instalaciones ferroviarias. Unos 350 trabajadores de los servicios de emergencia participaron en las labores de rescate y recuperación en Kiev y en la región circundante, informó Zelenskyy. La fuerza aérea ucraniana indicó que la ofensiva comenzó alrededor de las 18:00 horas del lunes y estuvo compuesta por una combinación de misiles balísticos, de crucero y antirradar, además de 218 drones y señuelos. Una parte importante de los aparatos utilizados eran drones propulsados por reactores, considerados más difíciles de interceptar. Kiev y la región de Odesa estuvieron entre los principales puntos atacados.

ODESA Y OTRAS REGIONES TAMBIÉN FUERON ALCANZADAS En la región de Odesa, a orillas del mar Negro, los bombardeos provocaron daños en infraestructura civil y dejaron al menos una persona herida, según el gobernador regional, Oleh Kiper. Dos edificios residenciales sufrieron daños y una fábrica textil se incendió. Las autoridades también denunciaron un ataque contra el paso fronterizo de Orlivka, uno de los puntos de conexión entre Ucrania y Rumania. Más al norte, en la región de Zhytomyr, los ataques provocaron incendios en una instalación industrial y en un almacén, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Mientras los equipos de rescate continuaban trabajando en Kiev, Moscú ofreció su propia versión de la operación.