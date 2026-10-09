Socialistas de Texas crean el movimiento ‘DSA’. Trump los acusa de ser ‘comunistas ateos’

AUSTIN- Cuando los socialistas fueron ocupando los bancos del santuario de una iglesia en Texas, había muchas personas más de las que habrían asistido hace apenas dos años. Pero eso fue antes de que integrantes de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos ganaran elecciones primarias al Congreso, y su acrónimo en inglés “DSA” se convirtiera en un elemento fijo en los cintillos informativos de la televisión. Y antes de que los demócratas empezaran a discutir si cortejar o reprender a este movimiento, y el presidente Donald Trump comenzara a quejarse de la amenaza de “comunistas ateos”. Para muchas personas en todo el país, todo pareció ocurrir con bastante rapidez: un movimiento político recién surgido que, según a quién se le preguntara, o bien elevaría a la clase trabajadora o bien abriría paso al estalinismo.

Pero para algunos en esa iglesia, nada de esto resultaba tan sorprendente. El DSA de Austin, al igual que muchas de las 250 secciones locales repartidas por el país, ha pasado años canalizando el entusiasmo de sus miembros y su disposición a ofrecerse como voluntarios por decenas o cientos de horas en un movimiento local con la vista puesta en el poder a nivel nacional. Sostienen que alcanzar sus objetivos más lejanos, como abolir las prisiones y lograr la atención médica universal, empieza con protestas callejeras, preparar almuerzos para personas sin hogar y elegir a concejales municipales. Aunque la progresista ciudad de Austin ya era terreno fértil para una sección socialista local, el crecimiento reciente del grupo ha reflejado una expansión más amplia: la membresía nacional del DSA se duplicó con creces hasta llegar a 126 mil en los últimos dos años. “Hemos aportado nuestro esfuerzo personal, hemos dedicado tiempo y hemos invertido dinero”, declaró Nathan Fernandes, al dirigirse al grupo reunido en la espaciosa iglesia. “Nosotros mismos marcamos la diferencia del DSA, porque los grupos de interés pueden comprar elecciones, pero la gente no puede comprar lo que nosotros tenemos”. SE TENÍA PLANEADO BPICOTEAR A STARBUCKS La reunión nocturna comenzó con una capacitación detallada sobre cómo observar y grabar en video las redadas migratorias, “filmen en horizontal”, y una presentación sobre cómo difundir un boicot a Starbucks para apoyar las negociaciones contractuales de sus empleados. Luego habló Misael Ramos, integrante del DSA y candidato al Concejo Municipal de Austin, y después se anunció que miembros de la sección local habían tocado aproximadamente 7 mil puertas para su campaña. Otra jornada de recorridos puerta a puerta estaba a la vuelta de la esquina.

Cuando llegó ese día, dos integrantes más nuevos del DSA, Mark Ramirez y Clarisse Manuel, se presentaron y se enteraron de que su candidato, Ramos, había sido arrestado esa mañana por participar en una protesta por el hecho de que un agente federal de inmigración había baleado a un hombre venezolano. Ramos está impugnando el cargo por delito menor.

Conmovidos por la noticia, Ramirez y Manuel pospusieron el recorrido, se detuvieron en una gasolinera y compraron bocadillos. Un hombre con una chaqueta vaquera manchada les pidió unos dólares y Ramirez, al revisar su billetera vacía, le ofreció una bolsa de cacahuates con sal y limón que acababa de comprar. En los últimos años, Ramirez, un ingeniero de software de 28 años, se había sentido frustrado por los males del mundo, en particular las redadas migratorias, pero también la falta de vivienda, la guerra en Gaza, las deudas médicas en Estados Unidos y diversos problemas adicionales. Sumirse en una depresión a fuerza de revisar redes sociales le parecía inadecuado. El Partido Demócrata estaba “capturado por intereses corporativos”, señaló Ramirez, sentado en una mesa de picnic con Manuel afuera de la gasolinera, pero el DSA ofrecía algo más que nerviosismo sin acción. Daba seguimiento a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), impulsó una campaña para retirar los lectores automatizados de matrículas en Austin, se organizó con sindicatos, y sus miembros donaban de manera habitual su tiempo y dinero con el fin de preparar cientos de sándwiches para personas necesitadas. “La atención médica, la comida y la vivienda son cosas que todo el mundo necesita, y contamos con una capacidad productiva millones de veces superior a la necesaria para satisfacer todas esas necesidades”, manifestó Ramirez. Pero como sociedad, “elegimos no hacerlo”. La determinación para actuar por parte de la sección local del DSA ofreció un antídoto para Ramirez, quien fue una de las aproximadamente 700 personas que se sumaron en el último año, con lo que sus filas se incrementaron en más de la mitad. “Me corresponde a mí, y creo que le corresponde a todo el mundo, resistir”, expresó. “Si bien pido que redistribuyan la riqueza, yo mismo debo hacer algo al respecto”. Manuel, de 25 años, intervino y dijo que, juntos, los miembros están mostrando lo que “se puede lograr si tenemos un movimiento de masas”. “Por eso me uní al DSA”, continuó Manuel, sentada frente a Ramírez. Vio “una organización que es capaz de hacer que las cosas sucedan, que es capaz de ganar, y es por el poder de sus miembros”. El hombre de la chaqueta vaquera gastada regresó y pidió Doritos y una Coca-Cola, y Manuel entró con él a la gasolinera para comprárselos. EL SOCIALISMO ENCUENTRA APOYO SIGNIFICATIVO ENTRE LOS DEMÓCRATAS De vuelta en el santuario de la iglesia, Ramos entusiasmó al público. “Si creen que la vivienda es un derecho humano, digan: ‘¡Sí!’”, gritó. “Si creen en una Palestina libre y en abolir el ICE, digan: ‘¡Claro que sí!’”. Una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos realizada en septiembre encontró que cerca de una cuarta parte de los adultos en el país se consideran partidarios del socialismo democrático, una proporción similar a la de quienes dicen respaldar el movimiento MAGA (siglas en inglés de “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”) del presidente Donald Trump.