Softbank vende todas sus acciones de Nvidia por 5.040 millones de euros

Internacional
/ 11 noviembre 2025
    Softbank vende todas sus acciones de Nvidia por 5.040 millones de euros
    Hoy se dio a conocer que cinco empresas estadounidenses entre ellas NVIDIA lideran la clasificación global de negocios según su adopción de la inteligencia artificial (IA). FOTO: ESPECIAL.

La venta se produjo tras cerrar en septiembre el primer semestre de su año fiscal, según informó la compañía en sus resultados semestrales publicados hoy

Tokio.- La empresa de tecnología e inversiones Softbank vendió en octubre todas sus acciones de Nvidia, que fabrica chips clave para el desarrollo de modelos de inteligencia artifical (IA), por 5.830 millones de dólares (unos 5.040 millones de euros).

Entre abril y septiembre Softbank anotó un beneficio neto récord de 2,92 billones de yenes (unos 16.386 millones de euros), casi triplicando lo obtenido en el mismo período del año anterior, gracias precisamente a sus inversiones en inteligencia artificial, y en especial en OpenAI, creadora del popular ‘chatbot’ ChatGPT.La firma reportó además unas ganancias de 3,93 billones de yenes (22.054 millones de euros) vinculadas a sus inversiones.

TE PUEDE INTERESAR: Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno

Las sucesivas apuestas de Softbank por la IA le han permitido recuperar el puesto de segunda empresa de mayor capitalización en la Bolsa de Tokio, tras recuperarse el pasado ejercicio de cuatro años en números rojos.

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de 40.000 millones de dólares en OpenAI, tras firmar un acuerdo de asociación estratégica con la compañía, lo que le ha supuesto una ganancia de 2,16 billones de yenes (12.121 millones de euros) entre abril y septiembre.

Temas


Tecnología
Valores
Empresas

Localizaciones


Tokio

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes