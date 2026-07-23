Superan futuros del crudo Brent los 100 dólares por barril

NUEVA YORK.-Los precios del petróleo subieron este jueves tras los informes de ataques a petroleros frente a las costas de Arabia Saudita y las renovadas amenazas de Estados Unidos de intensificar los ataques contra Irán, reportó CNBC.

El West Texas Intermediate (WTI) avanzaba más del 5% hasta los 91.40 dólares por barril, su nivel más alto desde el 11 de junio.

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El repunte de precios encaminaba a los futuros del crudo Brent hacia una ganancia mensual del 35.3%, el tercer mayor incremento mensual en los últimos 10 años. Los futuros del WTI también apuntaban a su tercer mayor alza mensual en una década, con un aumento de alrededor del 30%.

Este jueves, la Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido publicó en la plataforma de redes sociales X que un buque cisterna fue alcanzado por un impacto a unas 70 millas náuticas al suroeste de Al Shuqaiq.

El impacto provocó un incendio a bordo que la tripulación estaba combatiendo, aunque no se reportaron víctimas. Los hutíes de Yemen reivindicaron el ataque, afirmando haber atacado con drones y misiles dos petroleros saudíes por supuestamente violar su bloqueo marítimo.

CNBC no pudo verificar de forma independiente los ataques. De confirmarse, este sería el primer ataque desde que el grupo militante respaldado por Irán anunciara un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

El ataque se produjo horas después de que Trump advirtiera que Estados Unidos destruiría un puente o una central eléctrica iraní cada vez que Teherán atacara un barco en el estrecho de Ormuz, lo que indica una mayor escalada de las tensiones tras el colapso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

“A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA”, dijo Trump .

Irán respondió advirtiendo que tomaría represalias contra la infraestructura y los activos energéticos vinculados a Estados Unidos en toda la región si Washington llevaba a cabo esos ataques.