Sheinbaum descarta impacto de acuerdo con la UE en revisión del T-MEC

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    Sheinbaum descarta impacto de acuerdo con la UE en revisión del T-MEC
    En torno al proceso de revisión del tratado norteamericano, la mandataria señaló que no existe premura para cerrar las conversaciones. CAPTURA DE PANTALLA

Sostuvo que el nuevo entendimiento con Europa ampliará las oportunidades para las exportaciones mexicanas y fortalecerá la diversificación comercial del país

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, prevista para concretarse la próxima semana, no interferirá con las negociaciones que el país mantiene con Estados Unidos y Canadá para la revisión del T-MEC.

Por el contrario, sostuvo que el nuevo entendimiento con Europa ampliará las oportunidades para las exportaciones mexicanas y fortalecerá la diversificación comercial del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-sheinbaum-que-gobierno-de-trump-ha-negado-36-solicitudes-de-extradicion-LM20688300

En torno al proceso de revisión del tratado norteamericano, la mandataria señaló que no existe premura para cerrar las conversaciones, pues el objetivo es evitar que el diálogo quede condicionado por los ciclos electorales en Estados Unidos y México.

En ese contexto, indicó que uno de los principales intereses mexicanos es disminuir los aranceles que actualmente afectan a productos nacionales.

Respecto a las previsiones económicas negativas emitidas por la calificadora Standard & Poor’s, Sheinbaum expresó confianza en una recuperación durante la segunda mitad del año, impulsada por un incremento en la inversión pública y por ajustes legales encaminados a fortalecer las asociaciones entre el sector público y privado.

Según dijo, el consenso alcanzado con representantes empresariales apunta a un panorama más favorable para la economía en los próximos meses.

La presidenta consideró que la estabilidad del peso mexicano y la desaceleración de la inflación son señales de un desempeño económico sólido.

Asimismo, destacó el papel de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, al afirmar que ha permitido al país fortalecer su capacidad de procesamiento energético en un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente y afectaciones en el suministro de combustibles.

Según explicó, México procesa una mayor proporción del petróleo que produce y exporta únicamente los excedentes.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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