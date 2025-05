Te explicamos en que consiste la estrategia TACO, en la que Trump siempre se acobarda

El concepto de ’Estrategia TACO’ ha circulado ampliamente en redes sociales e incluso llegó a la Casa Blanca. TACO es un acrónimo de “Trump Always Chickens Out” (Trump Siempre Se Acobarda), sugiriendo que a pesar de su dura retórica sobre aranceles, siempre terminará cediendo.

Por lo que fue cuestionado sobre la estrategia TACO, lo que enfureció al Presidente. “... nunca digas – lo que dijiste, es una pregunta desagradable”, respondió Trump cuando le preguntaron al respecto.

Analistas han destacado que Trump redujo el impacto de los aranceles al eximir bienes del T-MEC de México/Canadá, retrasando aranceles recíprocos una semana después del anuncio del “Día de Liberación”, reduciendo aranceles elevados a China semanas después de implementarlos, y posponiendo una amenaza de arancel del 50% a la UE hasta el 9 de julio—la fecha límite para otras exenciones arancelarias recíprocas.

Señalan que la hipótesis de la estrategia TACO es simple: comprar en la caída provocada por los aranceles de Trump.

La historia muestra que rara vez cumple sus amenazas arancelarias extremas, por lo que las caídas del mercado tienden a revertirse.

El S&P 500 subió 2% después de los aranceles del 4 de marzo a Canadá, México y China. Ha subido casi 10% desde la caída del “Día de Liberación” del 2 de abril, y 11% desde el anuncio del 11 de abril de aranceles del 145% a China. El índice ahora está más alto que antes de la amenaza arancelaria del 50% a la UE del viernes. En resumen, comprar durante los sustos arancelarios ha sido rentable.

¿FUNCIONARÁ TODAVÍA LA ESTRATEGIA TACO?

Las caídas relacionadas con aranceles podrían ser menos profundas ahora que más inversores las aprovechan, así que se recomienda cautela. Aun así, la historia muestra que Trump rara vez impone aranceles extremos, probablemente son solo parte de una táctica de negociación: hacer amenazas audaces para asegurar resultados moderados. Y hasta ahora, esa estrategia ha funcionado.

Añaden que la estrategia TACO no elimina las preocupaciones sobre aranceles o guerras comerciales. Aunque Trump a menudo retrocede en amenazas extremas, los aranceles han aumentado significativamente, destacan con 10% a todos los socios de EU, 35% a China, y 25% al acero y bienes no-T-MEC de Canadá y México (10% a energía).

Aunque no son tan severos como se propuso inicialmente, son mucho más altos que los niveles pre-Trump, y su impacto económico sigue siendo incierto. El éxito de la estrategia TACO no significa que los riesgos no sean reales. Así que, aunque la estrategia TACO ha funcionado y puede seguir funcionando a corto plazo, no cambia el hecho de que los aranceles están en máximos de varias décadas.

Respecto a cómo los inversores deberían abordar la estrategia TACO, sugieren una estrategia a corto plazo de comprar consumo discrecional (XLY), tecnología (XLK), financieras (XLF), industriales (XLI) y energía (XLE (NYSE:XLE)) después de grandes amenazas arancelarias de Trump. Estos sectores caen más fuerte pero rebotan con más fuerza.

Las amenazas de Trump pueden sacudir el sentimiento, pero a menos que se apliquen, no son impulsores a largo plazo. Aun así, con cargas arancelarias en aumento, es prudente mantener posiciones largas pero reducir la exposición a la volatilidad.

Aunque la estrategia TACO recibió un respiro después de que un tribunal federal declarara ilegales los aranceles del Presidente Trump y más allá de su autoridad, la administración Trump ha declarado que apelará el fallo.