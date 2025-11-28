Telescopio en Chile capta impresionante imagen de una mariposa cósmica

    Telescopio en Chile capta impresionante imagen de una mariposa cósmica
    Un telescopio en Chile ha capturado una nueva e impresionante imagen de una grandiosa y elegante mariposa cósmica. FOTO: AP

La acertadamente llamada Nebulosa de la Mariposa se encuentra a entre 2500 y 3800 años luz de distancia, en la constelación de Escorpio

Un telescopio en Chile ha captado una nueva e impresionante imagen de una enorme y elegante mariposa cósmica.

El NoirLab de la Fundación Nacional de Ciencias publicó la imagen el miércoles.

Capturada el mes pasado por el telescopio Gemini Sur, la acertadamente llamada Nebulosa de la Mariposa se encuentra a entre 2500 y 3800 años luz de distancia, en la constelación de Escorpio. Un año luz equivale a 9,6 billones de kilómetros.

En el corazón de esta nebulosa bipolar se encuentra una estrella enana blanca que abandonó sus capas externas de gas hace mucho tiempo.

El gas desechado forma las alas similares a las de una mariposa que se ondean desde la estrella envejecida, cuyo calor hace que el gas brille.

Escolares de Chile eligieron este objetivo astronómico para celebrar los 25 años de funcionamiento del Observatorio Internacional Gemini.

