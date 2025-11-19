SRE lamenta muerte de dos mexicanos en accidente en parque Torres del Paine, en Chile

En una breve publicación realizada en X (antes Twitter), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, lamentó el fallecimiento de dos mexicanos en el accidente del parque Torres del Paine, en Chile, mientras hacían senderismo.

“La SRE, a través de la Embajada de México en Santiago, atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales”.

Asimismo, la dependencia detalló que se mantiene en estrecho apoyo y asistencia consular a quienes así lo requieran. “La embajada está en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles toda la ayuda necesaria. La Cancillería reitera sus condolencias a familiares y amistades de las víctimas”.