SRE lamenta muerte de dos mexicanos en accidente en parque Torres del Paine, en Chile
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Fue el pasado 18 de noviembre que se confirmaron al menos 5 turistas fallecidos, entre ellos dos mexicanos, dos alemanes y una mujer británica
En una breve publicación realizada en X (antes Twitter), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, lamentó el fallecimiento de dos mexicanos en el accidente del parque Torres del Paine, en Chile, mientras hacían senderismo.
“La SRE, a través de la Embajada de México en Santiago, atendió la situación con base en la información brindada por las autoridades locales”.
TE PUEDE INTERESAR: Mueren 2 turistas mexicanos que realizaban excursión en la Patagonia chilena
Asimismo, la dependencia detalló que se mantiene en estrecho apoyo y asistencia consular a quienes así lo requieran. “La embajada está en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles toda la ayuda necesaria. La Cancillería reitera sus condolencias a familiares y amistades de las víctimas”.
ACCIDENTE EN EL PARQUE TORRES DEL PAINE, EN CHILE
Fue el pasado 18 de noviembre que se confirmaron al menos 5 turistas fallecidos. Esto, luego de que fueran sorprendidos por una fuerte tormenta de nieve y potentes ráfagas de viento, mientras realizaban una caminata de las Torres del Paine, en la Patagonia Chilena.
Aunado a este informe, trascendió que otras cuatro personas fueron reportadas desaparecidas, aunque luego fueron localizadas con vida.
TE PUEDE INTERESAR: Desplome de avioneta en Purépero, Michoacán, deja 5 tripulantes heridos
Las personas sin vida fueron un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, un hombre y una mujer de origen alemán y una mujer británica.