Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos

Internacional
/ 22 noviembre 2025
    Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

La balacera ocurrió cerca del Teatro de Chicago durante la madrugada del sábado, después de la ceremonia navideña, Donald Trump confirmó los hechos en sus redes

Al menos siete personas resultaron heridas y una más murió este sábado tras un tiroteo ocurrido cerca del Teatro de Chicago, en pleno centro de la ciudad, según informó el Departamento de Policía de Chicago.

El episodio de violencia tuvo lugar durante la madrugada en un momento de gran concentración de público, ya que la ciudad había celebrado poco antes la ceremonia oficial de encendido del árbol de Navidad, lo que afectó directamente la seguridad de los asistentes a la festividad.

“Pensé que habían explotado los fuegos artificiales”, fue una de las declaraciones que rescataron medios locales.

El tiroteo ocurrió poco después de las 2:00 de la mañana. Agentes que patrullaban la zona advirtieron la presencia de un grupo numeroso de personas en la acera de State Street. Minutos después, los oficiales escucharon disparos y observaron cómo la multitud comenzaba a huir para ponerse a salvo.

Tras el incidente, el Departamento de Bomberos de Chicago atendió a las víctimas y las trasladó a hospitales de la zona. Autoridades confirmaron el estado de salud de los heridos y que la investigación sigue abierta.

Durante los primeros reportes, la policía confirmó que seis de las siete víctimas se encontraban en buenas condiciones, una séptima persona también fue clasificada en condición estable. Mediante actualizaciones más tarde, televisoras locales confirmaron la muerte de una persona aun sin identificar.

DONALD TRUMP REACCIONA
A través de su red social, Truth Social, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque fatal en Chicago.

“Crimen masivo y disturbios en el área del Chicago Loop. Varios policías fueron atacados y resultaron gravemente heridos. 300 personas se amotinaron, 6 víctimas resultaron heridas de bala, una grave y otra muerta...” publicó.


INVESTIGACIONES
Las circunstancias del tiroteo siguen bajo investigación por parte del Departamento de Policía de Chicago.

Autoridades se han reservado la identidad de las víctimas, pero se espera que la revisión de cámaras en la zona del Teatro de Chicago y State Street proporcione más información para identificar a los responsables de las detonaciones.

Con información de El Universal

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia. Actualmente estudio Diseño de Futuros en CENTRO y formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.

Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias y listening.


Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

