Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos

Al menos siete personas resultaron heridas y una más murió este sábado tras un tiroteo ocurrido cerca del Teatro de Chicago, en pleno centro de la ciudad, según informó el Departamento de Policía de Chicago.



El episodio de violencia tuvo lugar durante la madrugada en un momento de gran concentración de público, ya que la ciudad había celebrado poco antes la ceremonia oficial de encendido del árbol de Navidad, lo que afectó directamente la seguridad de los asistentes a la festividad.

“Pensé que habían explotado los fuegos artificiales”, fue una de las declaraciones que rescataron medios locales.

El tiroteo ocurrió poco después de las 2:00 de la mañana. Agentes que patrullaban la zona advirtieron la presencia de un grupo numeroso de personas en la acera de State Street. Minutos después, los oficiales escucharon disparos y observaron cómo la multitud comenzaba a huir para ponerse a salvo.

Tras el incidente, el Departamento de Bomberos de Chicago atendió a las víctimas y las trasladó a hospitales de la zona. Autoridades confirmaron el estado de salud de los heridos y que la investigación sigue abierta.