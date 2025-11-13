Toyota anuncia una inversión de 10.000 millones de dólares en EU

Internacional
/ 13 noviembre 2025
    Toyota anuncia una inversión de 10.000 millones de dólares en EU
    La empresa no detalló ningún calendario para su puesta en marcha ni proporcionó una lista de proyectos. FOTO: ESPECIAL.

El grupo emplea a unas 50.000 personas en ese país, donde cuenta con 11 fábricas

JAPÓN.- El gigante automovilístico japonés Toyota, líder mundial del sector, anunció el jueves que invertirá hasta 10.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos en los próximos cinco años, lo que confirma una cifra adelantada por el presidente Donald Trump.

El anuncio se produce en momentos en que Washington presiona a Japón para que realice inversiones por un valor de 550.000 millones de dólares en territorio estadounidense, a cambio de una reducción de los aranceles impuestos a las empresas niponas.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García confirma inversión de NVIDIA por mil mdd en NL; NVIDIA lo niega

Esta nueva inyección de recursos «elevará el total de las inversiones de la empresa en Estados Unidos a cerca de 60.000 millones de dólares desde el inicio de sus actividades en territorio estadounidense hace casi 70 años», precisó Toyota en un comunicado.

En febrero, Toyota indicó que sus inversiones acumuladas ya realizadas en Estados Unidos ascendían a 49.000 millones de dólares.

Durante una visita a Tokio a finales de octubre, Trump había dicho que Toyota tenía previsto invertir 10.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos, aunque en ese momento la compañía matizó que era «difícil confirmar con exactitud la cifra».

Entre abril y septiembre, Washington impuso aranceles del 25% a los automóviles japoneses. A mediados de septiembre, los gravámenes fueron limitados al 15%.

Temas


Economía
inversiones
finanzas

true

AFP

La Agence FrancePresse es la agencia de noticias más antigua en el mundo y una de las mayores junto con Reuters, Associated Press y EFE. AFP tiene sede en París, con centros regionales en Washington D. C., Hong Kong, Nicosia y Montevideo, y oficinas en 110 países.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Corte negó el impedimento para que la ministra Lenia Batres votara el proyecto.

Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra deberá pagar 33 mil 306 mdp de impuestos
Personal de Bienestar recibe a migrantes repatriados en el Centro Migrante de San Juan de Sabinas, donde se brinda atención integral.

Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025
Fiscalía de Edomex confirma asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Ya hay dos detenidos por su participación en el delito.

Fiscalía del Edomex confirma homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar; ya hay dos detenidos
El SAT llevará a cabo un sorteo basado en las compras del Buen Fin 2025.

SAT dará hasta 250 mil pesos por el Buen Fin 2025... solamente a quienes cumplan estos requisitos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
México celebra las nominaciones de Ovalle y Orrantía a los premios Marta y Puskás gracias a dos anotaciones inolvidables.

Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia, nominados a los premios Marta y Puskás por el Mejor Gol del Año
Regalo. ‘Snowman’ se ha convertido en un clásico moderno de la Navidad con millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Nuevo villancico? Sia confirma dueto navideño junto a Belinda
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2025 ya comenzaron a recibir su pago del bimestre noviembre-diciembre.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?