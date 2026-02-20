Guerra en guerra, cuatro años del conflicto militar y un test de unidad para la UE y la OTAN

BRUSELAS- A lo largo de los cuatro años de guerra de Rusia en Ucrania la Unión Europea (UE) ha acelerado su rearme y ha incrementado su concienciación de que debe invertir más en su propia defensa, a la vez que ha visto sometidos a prueba su unidad y sus valores.

LECCIONES PARA LA UE

El primer gran impacto que el conflicto ha generado en la UE y sus Estados miembros es la toma de conciencia de que tienen que ser más responsables de su propia defensa, especialmente en un momento de incertidumbre por la nueva postura de Washington en su política exterior.

“La guerra de Rusia contra Ucrania ha obligado a Europa a replantearse cómo se lucha hoy un conflicto de alta intensidad”, dijo a EFE el analista de Política Económica de Europa del centro de estudios European Policy Centre, Ian Hernandez.

Así, la UE no solo ha desarrollado a lo largo de estos cuatro años nuevos mecanismos de ayuda financiera y militar a Ucrania sino también ha garantizado su abastecimiento de equipos mediante compras conjuntas y el impulso de su base industrial, y ha dado renovada atención al artículo 42.7 del Tratado sobre el apoyo mutuo en caso agresión armada, recordó Hernandez.

Incluso se ha recuperado el debate sobre la creación de un ejército europeo y hasta la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha planteado que Europa necesita discutir sobre su propia disuasión nuclear, siendo dependiente actualmente de Estados Unidos.

Para la investigadora de Defensa de EE. UU. y Seguridad Transatlántica del centro de estudios German Marshall Fund, Kristine Berzina, Europa ha constatado que se enfrenta al adversario de siempre: Rusia ha considerado una amenaza que los antiguos países del bloque del Este vuelvan a su trayectoria occidental, señaló a EFE.