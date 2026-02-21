Ataca Ucrania instalación industrial de Rusia; allí se fabricarían misiles

KIEV, UCR.- Drones ucranianos impactaron este sábado una instalación industrial en el interior de Rusia, y Ucrania y canales de noticias rusos no oficiales afirmaron que se trataba de una importante fábrica estatal de misiles. El operativo se llevó a cabo en la república de Udmurtia y dejó 11 heridos, tres de los cuales fueron hospitalizados, explicó en Telegram Serguéi Bagin, el ministro de Salud local. TE PUEDE INTERESAR: Guerra en guerra, cuatro años del conflicto militar y un test de unidad para la UE y la OTAN “Una de las instalaciones de la república fue atacada por drones” lanzados por Ucrania, señaló el jefe regional Alexander Brechalov, en otra publicación en Telegram. El incidente causó heridos y daños, agregó, sin identificar el lugar donde se produjo ni ofrecer más detalles. Horas después, el Estado Mayor General de Ucrania detalló que sus fuerzas atacaron una planta clave de misiles cerca de la ciudad de Votkinsk, utilizando misiles de crucero FP-5 “Flamingo” de fabricación ucraniana en lugar de drones. “Una empresa del complejo militar-industrial, la ‘Planta de Votkinsk’ ... fue impactada. Se registró un incendio en las instalaciones. Los resultados se están aclarando”, escribió el Estado Mayor en una publicación en Facebook. Astra, un canal de noticias ruso no oficial en Telegram, reportó que el ataque alcanzó la Planta de Construcción de Maquinaria de Votkinsk, una importante empresa estatal de defensa. Astra añadió que su información se basaba en un análisis de las imágenes grabadas por residentes locales.

La fábrica de Votkinsk, a más de mil 400 kilómetros de Ucrania, produce misiles balísticos Iskander, que suelen emplearse en las ofensivas rusas contra el país, así como misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, misiles para submarinos y misiles Kinzhal lanzados desde el aire. SHOT, otro canal ruso no oficial en Telegram que a menudo cita fuentes en los servicios de seguridad, reportó que residentes en Votkinsk dijeron haber escuchado al menos tres explosiones durante la noche, además de lo que creyeron que era el zumbido de aviones no tripulados. El principal aeropuerto de pasajeros de la república de Udmurtia, en la ciudad de Izhevsk, y aeropuertos en regiones cercanas suspendieron operaciones temprano el sábado, según la autoridad de aviación civil de Rusia, Rosaviatsiya. TE PUEDE INTERESAR: Revelan que más de mil kenianos fueron atraídos a luchar por Rusia en la guerra de Ucrania En otros ataques nocturnos, el Estado Mayor General de Ucrania informó que sus fuerzas también habían atacado una planta de procesamiento de gas en la región rusa de Samara. Más temprano el sábado, blogs militares rusos reportaron que un ataque provocó un incendio en la planta de Samara. No ha habido comentarios de autoridades rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia aseveró el sábado que sus fuerzas habían dañado durante el día anterior sitios de lanzamiento de los misiles de crucero “Flamingo” de Ucrania, entre otros objetivos militares. La declaración del Ministerio no hizo referencia a la planta de misiles de Votkinsk ni a ataques ucranianos en la zona.

SIN AVANCES EN CONVERSACIONES DE PAZ El ataque se produjo días después que las más recientes conversaciones, mediadas por Estados Unidos, entre enviados de Moscú y Kiev sobre la invasión total de Rusia a Ucrania terminaran el miércoles sin señales de un avance, al tiempo que se acerca el cuarta aniversario del inicio de la guerra la próxima semana. Las negociaciones en Suiza fueron la tercera ronda de conversaciones directas organizadas por Washington, después de reuniones a principios de este año en Abu Dabi que autoridades describieron como constructivas pero que tampoco lograron avances importantes. Las expectativas de un progreso significativo en Ginebra eran bajas. Rusia atacó Ucrania con 120 drones y un misil balístico durante la noche hasta el sábado, indicó la fuerza aérea ucraniana. Las fuerzas ucranianas derribaron 106 drones, pero el misil y 13 drones impactaron objetivos en 11 ubicaciones del país, según el comunicado. TE PUEDE INTERESAR: Papa León XIV lamenta las ‘cenizas del derecho internacional’ en Miércoles de Ceniza por guerras Oleh Kiper, el jefe de la región ucraniana de Odesa en el mar Negro, dijo que drones dañaron instalaciones de infraestructura civil y energética en la región, incluida una escuela secundaria y almacenes de una empresa energética. Dos personas también resultaron heridas, agregó en un comunicado en Telegram. La ciudad portuaria sureña de Odesa y la región circundante han sido objetivos frecuentes de ataques rusos. A principios de esta semana, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que decenas de miles de residentes de Odesa se quedaron sin calefacción y agua potable. En declaraciones publicadas en redes sociales el lunes por la noche, Zelenski subrayó que Moscú debería ser “responsable” por los ataques implacables, que, dijo, socavan el impulso de Estados Unidos por la paz.