Tras caída de 60 centímetros de nieve en Toronto, la mayor ciudad canadiense, queda paralizada (Fotogalería)

Internacional
/ 26 enero 2026
    Personas caminan durante una nevada este domingo, en Toronto, Canadá. Foto: EFE/Julio César Rivas

El aeropuerto internacional Toronto Pearson, que es el más importante de Canadá registró 46 centímetros de nieve, siendo un récord histórico de precipitación en tan solo un día

TORONTO- Toronto, la principal ciudad canadiense y la cuarta más poblada de Norteamérica, amaneció este lunes totalmente paralizada tras la caída el domingo de hasta 60 centímetros de nieve y con temperaturas de -15 grados.

La Policía de Toronto aconsejó a los alrededor de seis millones de personas que viven en el área metropolitana que eviten salir de sus casas si es posible ante los graves problemas de tráfico que se suceden en la ciudad.

A últimas horas del domingo, cuando resultó evidente que la nevada tendría características históricas, las autoridades municipales declararon una emergencia climática que activó medidas excepcionales, como la prohibición de aparcar vehículos en algunas de las principales calles.

$!Una persona camina durante una nevada este domingo, en Toronto, Canadá.
Una persona camina durante una nevada este domingo, en Toronto, Canadá. Foto: EFE/Julio César Rivas

La empresa municipal de transportes señaló que aunque algunos autobuses están inmovilizados, el servicio de metro y los tranvías están funcionando con cierta normalidad, aunque pueden producirse interrupciones localizadas.

$!Un camión retira nieve de una calle este domingo, en Toronto. Canadá registró algunas de las temperaturas más bajas de su historia debido al vórtice polar.
Un camión retira nieve de una calle este domingo, en Toronto. Canadá registró algunas de las temperaturas más bajas de su historia debido al vórtice polar. Foto: EFE/Julio César Rivas

Lo mismo está sucediendo con el servicio de transporte de cercanías de Toronto, que aunque está funcionando está sufriendo grandes retrasos en sus principales rutas.

El aeropuerto internacional Toronto Pearson, el más importante de Canadá y uno de los de más tráfico de Norteamérica, registró 46 centímetros de nieve, el récord histórico de precipitación en un solo día. El anterior récord se remontaba a 1966 con 36.8 centímetros de nieve.

$!Fotografía que muestra un tranvía durante una nevada este domingo, en Toronto, Canadá.
Fotografía que muestra un tranvía durante una nevada este domingo, en Toronto, Canadá. Foto: EFE/Julio César Rivas

La situación ha obligado a cancelar centenares de vuelos y el resto está sufriendo importantes retrasos.

$!Tranvías transitan este domingo, por el centro de Toronto, Canadá.
Tranvías transitan este domingo, por el centro de Toronto, Canadá. Foto: EFE/Julio César Rivas

Los colegios de la ciudad así como los centros universitarios no están operando este lunes. Lo mismo sucede con la mayoría de las guarderías privadas. Sin embargo, las operadas por el municipio de Toronto han decidido abrir sus puertas.

$!Una persona pasea a su perro bajo la nieve que cae en Toronto mientras una tormenta invernal avanza por la región.
Una persona pasea a su perro bajo la nieve que cae en Toronto mientras una tormenta invernal avanza por la región. Foto: AP/Cole Burston/The Canadian Press

La Policía de Toronto dijo que en las pasadas 24 horas se han producido 438 colisiones en la ciudad mientras que la Policía Provincial de Ontario (OPP en inglés) cifró en alrededor de 200 los accidentes en las carreteras provinciales y en al menos 150 los casos de vehículos atascados por la nieve acumulada.

$!La gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal avanza por la región.
La gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal avanza por la región. Foto: AP/Cole Burston/The Canadian Press

Los trabajadores municipales están dando prioridad a despejar la nieve de las calles, un proceso que podría durar varios días, y posteriormente procederán a la retirada de las toneladas de nieve acumuladas en las pasadas 24 horas.

$!La gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal avanza por la región.
La gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal avanza por la región. Foto: AP/Cole Burston/The Canadian Press

La tormenta que provocó esta precipitación histórica se está desplazando ahora hacia el este del país.

$!Toronto amaneció este lunes totalmente paralizada tras la caída el domingo de hasta 60 centímetros de nieve y con temperaturas de -15 grados.
Toronto amaneció este lunes totalmente paralizada tras la caída el domingo de hasta 60 centímetros de nieve y con temperaturas de -15 grados. Foto: AP/Cole Burston/The Canadian Press

En Montreal, las autoridades informaron hoy que una mujer de 66 años murió en las últimas horas en un apartamento de la ciudad que estaba sin electricidad desde el domingo. La Policía dijo que está investigando las circunstancias de la muerte aunque ha descartado que sea un crimen.

$!Un empleado de la TTC limpia las vías del tranvía con una escoba en Toronto, mientras una tormenta invernal azota la región.
Un empleado de la TTC limpia las vías del tranvía con una escoba en Toronto, mientras una tormenta invernal azota la región. Foto: AP/Cole Burston/The Canadian Press

Miles de personas en la ciudad, la segunda más importante de Canadá, están sin electricidad desde el domingo. Además gran parte de las escuelas de Montreal permanecerán cerradas este lunes. La ciudad amaneció este lunes con una sensación térmica de -20 grados, que descenderá a -25 por la noche, y 10 centímetros de nieve.

  • $!Una persona practica esquí de fondo en Toronto mientras una tormenta invernal avanza por la región.
    Una persona practica esquí de fondo en Toronto mientras una tormenta invernal avanza por la región. Foto: AP/Cole Burston/The Canadian Press
  • $!Una persona retira nieve de una acera este domingo, en Toronto.
    Una persona retira nieve de una acera este domingo, en Toronto. Foto: EFE/Julio César Rivas
  • $!Dos personas se desplazan en esquís este domingo, en el centro de Toronto, Canadá.
    Dos personas se desplazan en esquís este domingo, en el centro de Toronto, Canadá. Foto: EFE/Julio César Rivas
Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos