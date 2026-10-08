Tras más de 4 años de guerra, enfrenta Ucrania una escasez de tropas en el frente

KIEV- Los avances de Ucrania en tecnología y tácticas de drones han captado la atención del mundo. Pese a esas innovaciones, un problema ha aquejado al país desde el inicio de la invasión rusa: la escasez de tropas listas para el combate. Ucrania siempre ha tenido menos efectivos que Rusia, pero a medida que la guerra se prolonga en su quinto año, la necesidad de personal es cada vez más acuciante, según comandantes y analistas, con algunas unidades a apenas la mitad de su dotación. Simplemente no hay fuerzas suficientes para aprovechar plenamente las ventajas en el campo de batalla derivadas de las innovaciones con drones.

“Con base en el equipo y la cantidad de gente que tenemos hoy, apenas nos alcanza para sostener el sector que tenemos actualmente”, dijo un comandante adjunto del batallón Da Vinci Wolves en la zona de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un foco de la ofensiva rusa. “Avanzar inevitablemente supondría mayores pérdidas”, agregó el comandante adjunto, quien insistió en identificarse solo como “Afer” debido a las normas militares. Los arraigados problemas de movilización, incluidos la evasión del reclutamiento y la deserción, dificultan que Ucrania construya sus reservas, según expertos militares, lo que se traduce en apenas cambios graduales a lo largo de la línea del frente de 1,250 kilómetros (775 millas). UCRANIA NECESITA REPONER A LAS TROPAS AGOTADAS EN EL FRENTE Ucrania necesita poder desplegar tropas con rapidez sin sacarlas de otros puntos del frente. De lo contrario, los comandantes tienen menos opciones para convertir una ventaja temporal en una operación continuada, explicó Nick Reynolds, del Royal United Services Institute (RUSI), un centro de estudios sobre defensa y seguridad con sede en Reino Unido. La escasez implica que las unidades no pueden rotar con la frecuencia necesaria, señaló, “lo que conduce al agotamiento y, a su vez, agrava las bajas”.

El Ministerio de Defensa, que en julio fue reestructurado por el presidente Volodymyr Zelenskyy, intenta abordar el problema con reformas a la movilización, el entrenamiento y la forma en que está organizado el ejército. El desempeño desigual de las unidades de primera línea agrava el problema. Las formaciones más débiles sufren pérdidas mayores, lo que crea un ciclo de alta erosión y reposición constante.

El ministerio no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, pero uno de sus funcionarios resumió el problema al afirmar que “simplemente no hay suficiente gente”. El desarrollo de una nueva política de movilización, incluida la de alentar a los desertores a regresar al servicio, está entre los asuntos más sensibles que se barajan, indicó el funcionario, que no estaba autorizado a informar a la prensa y habló bajo condición de anonimato. EL EXMINISTRO DE DEFENSA BUSCABA REFORMAS MILITARES El exministro de Defensa Mykhailo Fedorov, quien fue reemplazado por Yevhenii Khmara en la reestructuración de verano impulsada por Zelenskyy, había buscado reorganizar las fuerzas armadas en torno a menos unidades, pero más fuertes. Quería reforzar a las que rendían bien y disolver a las más débiles. Khmara ha dicho que quiere continuar con esos cambios. Pero las reformas llevarán tiempo. Yehor Cherniev, miembro del comité de defensa del parlamento, afirmó que los legisladores aún no han visto iniciativas de movilización. Fedorov presentó en junio reformas a los contratos militares destinadas a hacer más atractivo el servicio de infantería, al ofrecer salarios más altos y plazos de servicio fijos.

Convencer a ucranianos que tienen pocos incentivos para combatir es un desafío importante tras más de cuatro años de guerra, y el país tiene dificultades para reclutar suficientes soldados de una población estimada en 39 millones. UCRANIA TIENE UN GRUPO MENOS DE HOMBRES ELEGIBLES El grupo de hombres de 25 a 60 años es relativamente pequeño tras años de declive demográfico por el desplazamiento y la migración vinculados a la guerra. Hay unos 6.8 millones de hombres de 25 a 59 años, según cifras de la ONU proporcionadas por el Sistema Nacional de Salud de Ucrania, pero eso incluye a veteranos heridos y a hombres que, por otras razones, no pueden servir. Las cifras oficiales sitúan el tamaño de las fuerzas armadas en alrededor de 1 millón, con apenas una pequeña fracción desplegada en el frente. El servicio obligatorio se aplica sólo a los hombres. Las mujeres pueden ofrecerse como voluntarias, y aquellas con formación médica o farmacéutica deben registrarse en el ejército. Más de 70 mil mujeres sirven en las fuerzas armadas, según estadísticas del Ministerio de Defensa de enero de 2025. Fedorov dijo en marzo que unos 2 millones de hombres ucranianos estaban evadiendo el servicio, mientras que alrededor de 200 mil soldados habían desertado o abandonado sus unidades sin autorización. La pena por deserción es de hasta 12 años de prisión. Algunos hombres huyen del país de manera ilegal o se esconden en casa. Los reclutadores a veces los detienen en calles y trenes, y quienes no tienen exenciones válidas son enviados al ejército. El gobierno dijo en enero de 2025 que alrededor de 950 mil hombres tenían aplazamientos a solicitud de empresas.