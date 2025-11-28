Tras muerte de policía en DC, se agrava acusación contra afgano; enfrenta cargos de homicidio premeditado

WASHINGTON.- La situación legarl del hombre acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional fue agravada el día de hoy, luego de que la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, imputara cargos ahora por homicidio premeditado, esto después de que uno de los soldados que fue atacado en Washington muriera.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde cerca de la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche que Beckstrom había fallecido.

La oficina de la fiscal Jeanine Pirro dijo que las acusaciones contra Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán, ahora incluyen un cargo de homicidio premeditado, tres cargos de posesión de arma de fuego durante un crimen violento y dos cargos de agresión con intención de matar estando armado.

Trump calificó el tiroteo como un “ataque terrorista” y criticó al gobierno del expresidente Joe Biden por permitir que afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán ingresaran al país.

Fue el viernes que el presidente dijo que quiere “pausar permanentemente la migración” de naciones más pobres y expulsar a millones de inmigrantes de Estados Unidos.

Jeanine Pirro, titular de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, dijo que hay “muchos cargos por venir” más allá de la agravación del cargo de homicidio.