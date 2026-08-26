De la ofensiva sorpresa al enquistamiento, puntos clave en los seis meses de guerra en Irán

MADRID- Un ataque inicial sorpresa que acabó con la cúpula iraní, semanas de bombardeos y meses de amenazas han dejado, a seis meses del comienzo de la guerra en Irán, una débil tregua agotada y pocos visos de una solución diplomática a corto plazo.

Las hostilidades continúan, el foco se mantiene en el estrecho de Ormuz y, tras el fracaso de las negociaciones, el último paso son las sanciones estadounidenses para el asfixio económico del país islámico. Estas son las claves de los primeros seis meses de guerra: 1. Un ataque sorpresa que acabó con Jameneí La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando EEUU e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán tras una ronda de negociaciones donde Donald Trump quería presionar para un acuerdo nuclear. Washington justificó la ofensiva como un ataque preventivo cuyo objetivo era «aniquilar» al régimen de los ayatolás. Los bombardeos de esa primera jornada mataron al líder supremo iraní, Alí Jameneí, junto a una cúpula clave de altos cargos políticos y militares. 2. Primeras semanas de fuertes ataques Las primeras semanas del conflicto estuvieron caracterizadas por una escalada bélica sin precedentes. Irán contestó atacando no solamente a Israel, sino a países árabes vecinos, atacando bases militares estadounidenses en la Península Arábiga.

Durante el primer mes, EEUU afirmó haber alcanzado más de 11.000 objetivos en suelo iraní, dirigidos contra centros de mando, inteligencia de la Guardia Revolucionaria y la industria militar. También acabaron con dirigentes importantes como la mano derecha de Jameneí, Ali Lariyani. El regimen iraní dejó de publicar muertos la primera semana -después de hablar de 1.230 fallecidos, a los que se suman más de 3.400 desde que se retomaron los ataques el 30 de julio-. Por su parte, en Israel han fallecido más de 30 personas y decenas en otros países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak u Kuwait. El conflicto golpeó la economía global con el cierre iraní del estrecho de Ormuz. 3. El estrecho de Ormuz: arma geopolítica El cierre de Ormuz al tráfico naval -punto clave para el comercio de hidrocarburos- se convirtió en el arma más poderosa de Irán y su instrumento de presión inmediata.

Ormuz es lo que más ha dañado la credibilidad de la ofensiva estadounidense, pues el barril de petróleo llegó a venderse por 120 dólares (desde los 70 antes de la guerra) y amenazó con provocar una crisis económica mundial. La fisura transatlántica se escenificó cuando el resto de miembros de la OTAN rechazaron la petición de Trump de enviar buques militares para asegurar el paso por Ormuz. Aunque el acuerdo de tregua del 8 de abril permitió una reapertura temporal, el control navegable del paso siguió siendo uno de los mayores escollos entre Teherán y Washington. 4. Las amenazas de los dirigentes El cruce de amenazas ha sido un constante en estos seis meses, sobre todo del lado del presidente estadounidense, pues el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no ha aparecido en público y solo ha emitido pronunciamientos escritos.

Trump llegó a exigir la “rendición incondicional” de Irán, advirtiendo de que Teherán se enfrentaría a la muerte de “toda una civilización”. Desde el bando iraní, la Guardia Revolucionaria alertó de una guerra de desgaste prolongada y anunció el despliegue de nuevas armas estratégicas. 5. Las negociaciones y la tregua Ninguna de las partes ha admitido buscar abiertamente el diálogo, pero tras la mediación de Pakistán, el 8 de abril -39 días después del primer bombardeo- se acordó un alto el fuego de dos semanas y reabrir temporalmente el estrecho de Ormuz, tomando como base un plan de diez puntos presentado por Irán. Entre sus exigencias, Teherán incluía el compromiso de no desarrollar armas nucleares, el levantamiento de sanciones estadounidenses, indemnizaciones económicas por los daños a Irán y el cese de agresiones. Las dos semanas de tregua pasaron sin combates intensos, pero hasta el 17 de junio no se consiguió una nueva negociación: un nuevo cese de 60 días que terminó el 18 de agosto sin acuerdo de renovación ni planes de retomar las negociaciones para acabar definitivamente la guerra. 6. La vuelta a los combates Los bombardeos y ataques han vuelto. En junio se reanudaron los intercambios de fuego y el diálogo quedó congelado. La crisis se profundizó a mediados de julio con una oleada de bombardeos estadounidenses en el sur de Irán, ante la cual Teherán decretó de nuevo el bloqueo total de Ormuz. Al cumplirse medio año de contienda, la guerra está completamente enquistada: las vías de negociación permanecen paralizadas, la actividad militar se mantiene y Estados Unidos ha estrechado el cerco mediante una ofensiva económica reforzada con nuevas sanciones mediante la operación ‘Paria Económico’. ESTOS SON LOS PRINCIPALES ¡HITOS EN SEIS MESES DE LA GUERRA La guerra de Irán se halla en un punto de bloqueo, con negociaciones rotas, sanciones económicas y amenazas mutuas, sin que exista un acuerdo de paz ni la plena reapertura del estrecho de Ormuz, seis meses después de que estallara el conflicto. Estas son las principales fechas de los momentos más significativos: El estallido de la guerra 28 de febrero.- Estados Unidos e Israel lanzan una ofensiva aérea contra Irán y matan al líder supremo, Alí Jamenei, y a parte de la cúpula del régimen. Irán responde con misiles y drones contra Israel y varios países de la región y se interrumpe el tráfico en el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el comercio de petróleo y gas.

2 de marzo.- El conflicto se internacionaliza con la entrada del grupo chií libanés Hizbulá que ataca Israel en represalia por sus ataques contra Irán. El Brent se dispara un 6,7 %, hasta 77,74 dólares por el cierre de Ormuz y el 8 de marzo rebasaría los 105 dólares, mientras que el petróleo de Texas (WTI) rompía la barrera psicológica de los 100. 6 de marzo.- El presidente Donald Trump exige la «rendición incondicional» de Irán. 8 de marzo.- Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido, es elegido nuevo líder supremo. 24 de marzo.- Washington presenta una propuesta de paz, que es rechazada por Teherán. Pakistán comienza a mediar. Irán debate abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y plantea cobrar peajes por Ormuz. El Brent alcanza el 31 de marzo los 118,35 dólares. 30 de marzo.- España cierra el espacio aéreo a aviones estadounidenses vinculados a la guerra y mantiene el veto al uso de las bases de Rota y Morón. Alto el fuego y negociaciones 8 de abril.- Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo de alto el fuego de dos semanas, con el compromiso iraní de facilitar la reapertura de Ormuz. Sin embargo, el 12 de abril fracasa en Islamabad la primera reunión directa de más alto nivel entre ambos países en décadas, principalmente por las diferencias sobre el programa nuclear y el futuro del estrecho de Ormuz. 1 de junio.- Se reactivan los ataques de Washington contra Irán, que responde disparando contra objetivos estadounidenses en la región. 8 de junio.- Tras varios días de fuego cruzado, Teherán asegura que el alto el fuego del 8 de abril ha quedado sin efecto, ataca Israel y declara cerrado el estrecho de Ormuz. El 13 de junio, EEUU impone un cerco a los puertos iraníes. 14 de junio.- Estados Unidos e Irán aceptan un acuerdo de paz en Islamabad y, el 17 de junio, Trump firma en Versalles un memorando de entendimiento que establece un plazo de 60 días para negociar el acuerdo definitivo. Fracaso del diálogo y apuesta por la vía de las sanciones 8 de julio.- Tras días de tensiones por el cumplimiento del acuerdo y el control de Ormuz, el presidente estadounidense da por terminado el acuerdo marco con Irán y Washington vuelve a imponer un cerco a los puertos iraníes. Teherán responde bloqueando de nuevo Ormuz. 20 de julio.- Los rebeldes hutíes de Yemen, en apoyo de Irán, declaran un embargo marítimo contra Arabia Saudí en el mar Rojo. 18 de agosto.- Tras el vencimiento del plazo de 60 días para negociar que ambos países se habían dado, Trump declara el estrecho ‘nuevo territorio de Estados Unidos’ y sostiene que está abierto y operativo. El Brent, que había bajado tras la reducción de los ataques vuelve a superar los 91 dólares. 24 de agosto. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anuncia que cortará «todas las opciones económicas» de Irán y amenaza con sanciones secundarias a los países que comercien con la República Islámica.