Tras un año de Trump, los líderes de la UE aprenden a convivir con un aliado poco confiable

BRUSELAS- A lo largo de 2025, una nueva realidad se ha asentado en Europa. Estados Unidos, durante mucho tiempo su aliado más fuerte, ha debilitado la unidad, las economías, la seguridad e incluso las democracias de la Unión Europea, estableciendo el telón de fondo para una cumbre de la UE esta semana al final de un año excepcionalmente difícil. Después de congelar indefinidamente la semana pasada los activos rusos en Europa, los líderes de la UE enfrentan una nueva prueba de fuerza en la cumbre del jueves. Ucrania se encuentra en una situación financiera desesperada, y han prometido satisfacer las necesidades económicas y militares de Kiev durante los próximos dos años, probablemente a través de un nuevo préstamo de reparaciones. TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Europa está en decadencia y que sus líderes son débiles y están destruyendo sus países ”Es un momento crucial para Europa y Ucrania”, advirtió el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, cuyo país ostenta la presidencia rotativa de la UE. “Debemos tomar esta decisión para asegurar la economía ucraniana, pero también para enviar una señal al resto del mundo, que incluirá a la Casa Blanca en Washington, D.C., de que Europa es un jugador geopolítico fuerte”. Mientras continúa la mayor guerra terrestre del continente en varias décadas, los europeos se han visto puestos a prueba por las amenazas del presidente Donald Trump, su apoyo a la extrema derecha en Europa y su camaradería con el presidente ruso, Vladímir Putin. Al principio respondieron con halagos. Menos en los últimos meses. Desde enero, mientras los líderes trataban de mantener a Ucrania en la lucha contra su vecino más grande, Trump ha ido cambiando de postura, pareciendo apoyar a Kiev un mes, a Rusia el siguiente. En su mayoría, ha permanecido crítico con Europa, y esa crítica ahora tiene un tono más duro. Los líderes europeos han trabajado para llenar el vacío y reforzar el apoyo militar a Ucrania, pero reconocen que Estados Unidos es un socio insustituible, y Trump es la única persona con la que Putin podría hablar de paz.

El canciller alemán Friedrich Merz advirtió la semana pasada que “realmente estamos presenciando un momento decisivo ahora y nada es como era antes. Estamos viviendo en un tiempo diferente, y este tiempo requiere respuestas diferentes a las que hemos dado en el pasado”. EUROPA COMIENZA A RESPONDER Semanas después de que Trump regresara al cargo en enero, su gobierno señaló que los intereses de seguridad de Estados Unidos están en otro lugar: Europa ahora debe cuidarse a sí misma y a Ucrania, cuyo presidente fue humillado en una reunión en la Casa Blanca en febrero. Días después, el vicepresidente JD Vance se reunió con un líder de extrema derecha en Alemania, afirmando que la libertad de expresión está en retroceso en Europa, lo que provocó acusaciones de interferencia electoral. Los argumentos de Vance se desarrollaron este mes en una Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El texto también atacó la política migratoria de la UE, sugiriendo que Europa enfrenta “la perspectiva de un borrado civilizacional” y podría no ser un socio confiable para Estados Unidos. Judy Dempsey, del grupo de expertos Carnegie Europe, dijo que “Europa no tiene más remedio que responder”. TE PUEDE INTERESAR: El plan de paz de Trump para Ucrania amenaza a Europa ”Ahora Europa y el resto del mundo saben la mala opinión que este gobierno de Estados Unidos tiene de ellos y no pueden seguir pretendiendo lo contrario”, afirmó. Merz ya está hablando con más firmeza. “Nosotros en Europa, y por lo tanto también en Alemania, debemos volvernos mucho más independientes de Estados Unidos en términos de política de seguridad. Esto no es una sorpresa, pero ahora se ha confirmado nuevamente”, expresó. PLANES DEFICIENTES Y ACUERDOS COMERCIALES Otro documento preocupante para la UE circuló el mes pasado: el plan de 28 puntos del gobierno de Trump para poner fin a la guerra, redactado con Rusia. Contenía antiguas demandas del Kremlin, promesas de oportunidades de negocios rusas y una petición de rehabilitar a Putin en el escenario mundial. El texto era mayormente inaceptable para Ucrania y sus partidarios europeos. No así para Rusia, que intenta crear una brecha entre Estados Unidos y los aliados. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo que Trump es “el único líder occidental” que muestra “una comprensión de las razones que hicieron inevitable la guerra en Ucrania”.