Tras una maratónica votación que impone un nuevo récord, el Senado aprueba plan fiscal de Trump

Para el mandatario estadounidense y su partido este resultado legislativo del nombrado por Trump como el “Gran Hermoso Proyecto de Ley” es crucial.

”Esta ley propone el mayor recorte fiscal en la historia. Ojalá hoy consigamos su avance definitivo en el Senado”, expresó Trump a los periodistas en la Casa Blanca, antes de dirigirse a Florida para hacer un recorrido en cárcel migratoria que es conocida como el ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz Caimán).

”No quiero volverme loco con los recortes”, añadió el presidente . “No me gustan los recortes”, precisó.

PREOCUPACIÓN POR LOS RECORTES

Quien es el líder de la mayoría del Senado, John Thune, realizó esfuerzos durante la noche para lograr acuerdos entre los miembros de su partido que manifestaron su preocupación debido a las reducciones al Medicaid que son parte del plan fiscal y que dejan a millones de personas sin atención médica.

Por lo que ambos líderes republicanos, Thune y Johnson no tenían margen de error. Tillis, advirtió que la gente va perder el acceso a la atención médica de Medicaid.

Por lo que la atención se focalizó en dos senadoras clave para alcanzar un acuerdo, Lisa Murkowski de Alaska y Collins, quienes habánn estado trabajando para poner un freno a los recortes de la atención médica, sin embargo, una coalición de cuatro senadores del ala conservadora republicana presionaron para llevar acabo recortes aún más profundos.

¿QUÉ CONTEMPLA ESTE PROYECTO DE LEY?

En suma, este proyecto de ley aprobado por el Senado incluye 4.5 billones de dólares en recortes fiscales.

Así también el paquete del Senado va a revertir miles de millones de dólares en créditos fiscales destinados a energía verde, con lo que los demócratas advierten que se van a eliminar las inversiones en energía eólica y solar en todo el país.