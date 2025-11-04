Trump afirma que los días de Maduro al frente de Venezuela están contados

Donald Trump está aumentando la presión sobre el hombre fuerte venezolano Nicolás Maduro, diciendo que los “días están contados” del dictador como presidente, mientras Estados Unidos supervisa el mayor despliegue militar en el Caribe en más de 35 años.

Por lo que hizo la declaración en una entrevista con “60 Minutes” que se emitió el domingo, durante la cual explicó que el régimen de Maduro no solo ha sido la fuente de las drogas y el crimen en los EE. UU., sino que también es responsable de la migración masiva de venezolanos.

“Nos han tratado muy mal, no solo con las drogas. Han arrojado a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos: gente de las cárceles. Vaciaron sus cárceles en nuestro país”, dijo. “También, si echan un vistazo, vaciaron sus instituciones mentales y sus manicomios en los Estados Unidos de América”.

Las pandillas Tren de Aragua y Cártel de Los Soles, que han sido responsables de robos, narcotráfico y explotación sexual en todo Estados Unidos, llegaron con la última ola de refugiados venezolanos.

Trump está respaldando sus palabras incendiarias con poder de fuego real: enviando el buque de guerra más grande del mundo, el portaaviones USS Gerald Ford; submarinos nucleares; destructores y cruceros de misiles guiados y tropas al Caribe.

Maduro ha gobernado Venezuela desde 2013, a pesar de haber manipulado las elecciones consecutivas de 2019 y 2023, que, según los observadores, probablemente perdió estrepitosamente.

También se mantiene desafiante ante el colapso económico de su nación, las sanciones internacionales y el creciente aislamiento.

La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, declaró anteriormente a The Post que cree que muchos de los 8 millones de venezolanos que han huido del régimen de Maduro regresarán a su país de origen si el dictador es derrocado.

“Este régimen buscó sistemática e intencionalmente expulsar a millones de venezolanos. ¿Se imaginan si un tercio de la población de Estados Unidos tuviera que huir? Esto es devastador para nosotros”, explicó en una entrevista el mes pasado . “El día que Maduro se vaya, verán a cientos de miles de venezolanos de todo el mundo y de Estados Unidos regresar a casa”.

Acumulación militar

Actualmente hay ocho buques de guerra estadounidenses en la región, según datos del Pentágono disponibles públicamente.

Esa cifra pronto aumentará a 14, y a más de 10.000 soldados, después de que el Pentágono anunciara la semana pasada el despliegue del portaaviones más grande y avanzado de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque de buques de escolta.

El Ford y los cinco destructores de misiles guiados que lo acompañan —el USS Mahan, el USS Winston S. Churchill, el USS Bainbridge, el USS Mitscher y el USS Forrest Sherman— zarparon de Europa a finales de la semana pasada y se espera que lleguen a la región a finales de esta semana

El despliegue comenzó hace más de dos meses, cuando Trump desplegó inicialmente siete buques de guerra, incluidos tres destructores de misiles guiados y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que transportaban a 4500 militares a las aguas que rodean Venezuela el 29 de agosto.

Esos buques llevaron a cabo una serie de al menos 14 ataques contra presuntos barcos de narcotráfico procedentes de Venezuela, matando a más de 60 presuntos narcoterroristas, algo que Trump describió como “afortunado” en su entrevista con 60 Minutes.

“Cada uno de esos barcos que ven derribados, y estoy de acuerdo en que es algo terrible, mata a 25 000 estadounidenses”, dijo Trump.

Junto con los buques, hordas de aeronaves militares, desde aviones de combate hasta bombarderos B-52, también operan en la región

Ese esfuerzo se centra en Roosevelt Roads, una antigua base naval de la época de la Guerra Fría en Puerto Rico que se está reconstruyendo rápidamente para servir como centro neurálgico de la operación. Las extensas instalaciones sirvieron una vez como plataforma de lanzamiento para las misiones estadounidenses en todo el Caribe y América Latina.

Ahora, está volviendo a la vida a medida que aumentan las tensiones con el régimen de Maduro.

La actividad de construcción comenzó en septiembre, con la preparación de las calles de rodaje que conducen a la pista de la base aérea olvidada hace mucho tiempo, capturada en fotos por Reuters .

Ese mismo mes, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, desplegó 10 aviones de combate F-35 , los más modernos del arsenal estadounidense, en Puerto Rico. Desde entonces, aviones de transporte V-22, aviones cisterna de reabastecimiento KC-130 y aviones de carga C-17 también se han unido a los aviones de combate.

El despliegue pone más recursos militares estadounidenses en la región que en cualquier otro momento desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar a Manuel Noriega.

¿Qué sigue?

Lo que vendrá del despliegue sigue sin estar claro, ya que Trump se negó a responder preguntas sobre la posibilidad de ataques aéreos en la propia Venezuela

“No digo que sea cierto o falso, pero... no me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con un periodista sobre si voy a atacar o no”, dijo.

Apenas dos semanas antes, Trump había dicho que la administración estaba considerando atacar a los cárteles de la droga con base en Venezuela por tierra después de destruir media docena de embarcaciones de contrabando de drogas .

“Ciertamente estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”, dijo en respuesta a la pregunta de un periodista en el Despacho Oval.

“Muchas drogas venezolanas entran por mar. Así que ustedes lo ven, pero también vamos a detenerlas por tierra”.

Aun así, Trump dijo en la entrevista de 60 Minutes que “duda” que Estados Unidos “entre en guerra” con Venezuela, insinuando que un cambio de régimen podría darse sin un conflicto a gran escala con Caracas.