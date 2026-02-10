Trump ‘ahoga’ a Cuba... Crisis sin precedentes por la escasez de combustible en la isla

La escasez de combustible en Cuba se intensificó tras la firma de una orden ejecutiva por parte de Donald Trump, en la que advirtió posibles aranceles contra países que suministren petróleo a la isla. La medida busca reforzar la presión económica sobre el régimen cubano, generando ajustes inmediatos en la política energética interna.

Como respuesta, las autoridades cubanas implementaron un programa de racionalización del petróleo, lo que derivó en restricciones en el suministro, suspensión de eventos públicos y cambios en los horarios de servicios esenciales. La reducción de importaciones de crudo, especialmente desde Venezuela, ha agravado el escenario.

TE PUEDE INTERESAR: EU intercepta un petrolero en el Índico por violar bloqueo de Washington en el Caribe

En medio de una crisis prolongada, la población enfrenta apagones de hasta 10 horas, dificultades en el transporte y limitaciones para acceder a alimentos, medicinas y combustible para uso cotidiano.

AVIACIÓN, TURISMO Y SERVICIOS AFECTADOS

El impacto más visible se ha registrado en el sector aeronáutico. Autoridades informaron que nueve aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí, carecerán de combustible para aeronaves hasta el 11 de marzo, obligando a aerolíneas a replantear rutas y estrategias de reabastecimiento.

Air Canada suspendió sus vuelos a Cuba y anunció operativos especiales para repatriar a miles de turistas. En contraste, VivaAerobus y Aeroméxico confirmaron que mantendrán sus rutas hacia La Habana, cargando combustible suficiente desde México para garantizar la operación.

La Embajada de Rusia reportó ajustes logísticos para turistas rusos, mientras aerolíneas de ese país exploran alternativas para mantener sus vuelos. El turismo, que en 2019 generó cerca de 3,000 millones de dólares, enfrenta un nuevo golpe en un momento crítico para la economía cubana.

IMPACTO ECONÓMICO, CULTURAL Y SOCIAL

La crisis también ha obligado a modificar la agenda cultural y deportiva. La Feria Internacional del Libro de La Habana fue suspendida, mientras que la Serie Nacional de Béisbol ajustó su calendario para reducir costos operativos.

En el ámbito financiero, el Banco Metropolitano redujo sus horarios, y la empresa estatal de combustible limitó la venta en pesos cubanos, comercializando el producto en dólares con un tope de 20 litros por usuario. Además, se recortaron rutas de transporte interprovincial, frecuencias ferroviarias y servicios de autobuses urbanos.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente el impacto de las medidas estadounidenses, mientras agradeció la solidaridad de México, que envió más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene. La Cancillería mexicana evalúa vías diplomáticas para evitar nuevas sanciones y reactivar suministros energéticos.

TE PUEDE INTERESAR: Suspende Air Canada vuelos a Cuba por falta de combustible en sus aeropuertos

DATOS CURIOSOS

· Cuba enfrenta una de sus peores crisis energéticas en décadas

· La falta de combustible afecta vuelos, bancos, cultura y transporte

· México envió buques con ayuda humanitaria a la isla

· Aerolíneas mexicanas mantienen vuelos pese a las restricciones