Trump amenaza a Hamás con ‘una gran fuerza’ de países aliados en Gaza si incumple el acuerdo

Internacional
/ 21 octubre 2025
    Trump amenaza a Hamás con ‘una gran fuerza’ de países aliados en Gaza si incumple el acuerdo
    La tregua en Gaza comenzó el pasado 10 de octubre como parte de un plan de paz de 20 puntos, que fue propuesto por Donald Trump. FOTO: AP.

El país de medio oriente amenazado también ha denunciado desde entonces que Israel ha vulnerado en unas 80 ocasiones el alto el fuego

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que si Hamás viola los términos del plan de paz impulsado por Washington, hay “varios” países aliados dispuestos a entrar en Gaza con “una fuerza considerable” y dijo que espera que el grupo militante “haga lo correcto”.

“Varios de nuestros AHORA GRANDES ALIADOS en Oriente Medio, y en áreas cercanas, me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y ‘enderezar a Hamás’ si sigue actuando de manera incorrecta”, escribió en su red Truth Social.

“Todavía hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hace, el fin de Hamas será RÁPIDO, FURIOSO Y BRUTAL”, reiteró Trump, que ya un día antes había amenazado a los milicianos palestinos con que serían “erradicados” si rompían el alto el fuego, aunque descartó la posible presencia de soldados de su país en la Franja.

Cabe recordar que la tregua incluye la devolución de rehenes israelíes, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas de Israel.

De acuerdo al Ejército israelí, los islamistas violaron el acuerdo el pasado domingo por unos supuestos enfrentamientos en Rafah.

Tras estos choques, Israel afirmó haber “reanudado la aplicación del alto el fuego” y Trump aseguró por su parte que la tregua “sigue vigente”.

Por otro lado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se encuentra hoy en Tel Aviv para supervisar la implementación del alto el fuego, para lo cual se reunirá con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, entre otros altos cargos.

De proseguir el acuerdo, la segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de las naciones árabes.

Temas


Cese Al Fuego
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Perla Sánchez

COMENTARIOS

