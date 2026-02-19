Trump amenaza a Obama por declaraciones sobre ‘extraterrestres’ en los Estados Unidos

El 19 de febrero, tras las declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el podcast de Brian Tyler Cohen sobre avistamientos de vida extraterrestre, Donald Trump expresó su crítica.

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los comentarios de Barack Obama, afirmando que dio información clasificada del gobierno de los Estados Unidos, y que no debía hacerlo.

Durante la entrevista, el expresidente Obama aclaró que cree en la vida extraterrestre, pero que no tenía conocimiento sobre información que mostrara dicha interacción con el gobierno de los Estados Unidos.