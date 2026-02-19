Trump amenaza a Obama por declaraciones sobre ‘extraterrestres’ en los Estados Unidos

/ 19 febrero 2026
En el 2016, la contrincante de Donald Trump por la presidencia, Hillary Clinton, aseguró que si ganaba, daría a conocer toda la información correspondiente a los ‘extraterrestres’ en EU

El 19 de febrero, tras las declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el podcast de Brian Tyler Cohen sobre avistamientos de vida extraterrestre, Donald Trump expresó su crítica.

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los comentarios de Barack Obama, afirmando que dio información clasificada del gobierno de los Estados Unidos, y que no debía hacerlo.

Durante la entrevista, el expresidente Obama aclaró que cree en la vida extraterrestre, pero que no tenía conocimiento sobre información que mostrara dicha interacción con el gobierno de los Estados Unidos.

También aseguró que los extraterrestres no yacen encerrados en la base militar del Área 51, en el desierto de Nevada, como muchas historias lo han teorizado e ilustrado en la cultura popular, relacionada con los ‘aliens’.

Ante la viralización de sus comentarios, Donald Trump comentó, según la agencia de información Reuters, que dará a conocer información relevante con avistamientos de posible vida extraterrestre, al igual que de interacción con Objetos Voladores No Identificados, también conocidos como: OVNIS.

Trump aseguró que hablará con las agencias correspondientes para publicar, de manera oficial, los documentos sean disponibles para los interesados. Según Reuters, tal posible acción fue decidida por el alto interés de los ciudadanos en el tema.

$!Publicación de Donald Trump en X
Publicación de Donald Trump en X

La posibilidad de desclasificar los archivos, relacionados a los extraterrestres, no es ajena a los discursos políticos alrededor de Trump. Porque durante las elecciones del 2016, la contrincante electoral de Donald Trump (en su primera campaña por la presidencia), Hillary Clinton, afirmó que en caso de ganar daría a conocer toda información sobre avistamientos extraterrestres.

