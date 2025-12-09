¿Qué es la Zona de Silencio?... el misterioso desierto de México donde las brújulas no funcionan y es punto de avistamientos OVNI

Información
/ 9 diciembre 2025
    ¿Qué es la Zona de Silencio?... el misterioso desierto de México donde las brújulas no funcionan y es punto de avistamientos OVNI
    Hay quienes han testificado sobre presencia extraterrestre en la Zona del Silencio y han hablado de mutaciones inexplicables en la flora y fauna del lugar. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En el enigmático lugar, los relojes se detienen y las radios dejan de funcionar; existe flora y fauna única en el planeta y es punto de avistamientos paranormales y del fenómeno OVNI

A nivel mundial existen numerosos lugares misteriosos que pese a las múltiples investigaciones no se han encontrado respuestas certeras de los enigmáticos sucesos que ahí ocurren, tal es el caso de la llamada Zona del Silencio en México, pero ¿Qué es y dónde se encuentra?

Pese a que se ubican en lugares totalmente diferentes, dicha zona comparte grandes similitudes junto al Triángulo de las Bermudas y Las Pirámides de Egipto, pues además de que las tres han sido objeto de teorías de conspiración también se localizan dentro del paralelo 27.

En la parte central del Bolsón de Mapimí, una región natural completamente desértica al Norte de México entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, se encuentra la Zona del Silencio, un antiguo lecho marino rodeado de mitos y leyendas donde la fauna y la flora poco tienen que ver con las especies comunes de la tierra.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ovnis en el Popocatépetl?... captan extraña luz ingresando al cráter del volcán (video)

Si caminamos por sus desérticas calzadas de tierra y polvo, nuestra brújula dejará de funcionar y, seguramente, acabemos perdiéndonos entre sus infinitas hectáreas de arena seca porque aquí, en la zona más inhóspita de México, conocida como la Zona del Silencio, las ondas hertzianas no se transmiten como lo hacen en el resto del planeta: los relojes se detienen y las radios dejan de funcionar.

El suceso que atrajo los reflectores del mundo entero ocurrió en 1970, cuando el gobierno de Estados Unidos lanzó un misil de pruebas Athenea desde Green River en Utah que debió impactarse en White Sands, Nuevo México, pero no salió como lo planeado.

Y es que el misil perdió el control y terminó estrellándose en la Zona del Silencio, hasta la fecha se desconoce cómo el misil se desvió y terminó en dicha área.

En su interior se encontraban pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo que contaminó la biosfera de este árido desierto.

A partir de estos sucesos y la peculiaridad de lugar por su flora y fauna endémica, aunado a la presencia de bancos de fósiles y de áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, se le confiere como un área con características sobrenaturales, originando una serie de mitos, entre ellos “extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio”, mutaciones de la flora y fauna, la incapacidad de escuchar la conversación de otras personas, hasta la idea de visitas extraterrestres pues el lugar decían, era la base de aterrizaje de naves alienígenas.

Lo cierto es que por ello es que la zona está magnetizada, que las ondas de radio no pueden propagarse, y en buena medida las brújulas y los relojes fallan.

Las historias van todavía más lejos. Hay quienes han testificado sobre presencia extraterrestre y han hablado de mutaciones inexplicables en la flora y fauna del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Chernobyl zona 0, regreso al pasado

Cabe señalar que además de los acontecimientos antes mencionados, lugareños han afirmado que constantemente en la Zona del Silencio se han visto luces y avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs).

Al momento, ninguna de estas historias que se mantienen a lo largo del tiempo han podido ser comprobadas, aunque éstas sobrevivan generación tras generación.

Temas


Curiosidades

Localizaciones


Coahuila

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU