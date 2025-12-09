¿Qué es la Zona de Silencio?... el misterioso desierto de México donde las brújulas no funcionan y es punto de avistamientos OVNI

A nivel mundial existen numerosos lugares misteriosos que pese a las múltiples investigaciones no se han encontrado respuestas certeras de los enigmáticos sucesos que ahí ocurren, tal es el caso de la llamada Zona del Silencio en México, pero ¿Qué es y dónde se encuentra? Pese a que se ubican en lugares totalmente diferentes, dicha zona comparte grandes similitudes junto al Triángulo de las Bermudas y Las Pirámides de Egipto, pues además de que las tres han sido objeto de teorías de conspiración también se localizan dentro del paralelo 27.

En la parte central del Bolsón de Mapimí, una región natural completamente desértica al Norte de México entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, se encuentra la Zona del Silencio, un antiguo lecho marino rodeado de mitos y leyendas donde la fauna y la flora poco tienen que ver con las especies comunes de la tierra. TE PUEDE INTERESAR: ¿Ovnis en el Popocatépetl?... captan extraña luz ingresando al cráter del volcán (video) Si caminamos por sus desérticas calzadas de tierra y polvo, nuestra brújula dejará de funcionar y, seguramente, acabemos perdiéndonos entre sus infinitas hectáreas de arena seca porque aquí, en la zona más inhóspita de México, conocida como la Zona del Silencio, las ondas hertzianas no se transmiten como lo hacen en el resto del planeta: los relojes se detienen y las radios dejan de funcionar. El suceso que atrajo los reflectores del mundo entero ocurrió en 1970, cuando el gobierno de Estados Unidos lanzó un misil de pruebas Athenea desde Green River en Utah que debió impactarse en White Sands, Nuevo México, pero no salió como lo planeado. Y es que el misil perdió el control y terminó estrellándose en la Zona del Silencio, hasta la fecha se desconoce cómo el misil se desvió y terminó en dicha área.

En su interior se encontraban pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo que contaminó la biosfera de este árido desierto. A partir de estos sucesos y la peculiaridad de lugar por su flora y fauna endémica, aunado a la presencia de bancos de fósiles y de áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, se le confiere como un área con características sobrenaturales, originando una serie de mitos, entre ellos “extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio”, mutaciones de la flora y fauna, la incapacidad de escuchar la conversación de otras personas, hasta la idea de visitas extraterrestres pues el lugar decían, era la base de aterrizaje de naves alienígenas. Lo cierto es que por ello es que la zona está magnetizada, que las ondas de radio no pueden propagarse, y en buena medida las brújulas y los relojes fallan.

Las historias van todavía más lejos. Hay quienes han testificado sobre presencia extraterrestre y han hablado de mutaciones inexplicables en la flora y fauna del lugar. TE PUEDE INTERESAR: Chernobyl zona 0, regreso al pasado Cabe señalar que además de los acontecimientos antes mencionados, lugareños han afirmado que constantemente en la Zona del Silencio se han visto luces y avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs). Al momento, ninguna de estas historias que se mantienen a lo largo del tiempo han podido ser comprobadas, aunque éstas sobrevivan generación tras generación.