Trump amenaza con atacar ‘muy pronto’ a un búnker nuclear iraní

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se atacará “muy pronto” la Montaña del Pico de Irán, una instalación nuclear subterránea cercana a la ciudad de Natanz, en el centro de la República Islámica.

“Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza”, declaró .

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Lo anterior fue dado a conocer por Trump en una rueda de prensa tras una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés, Joseph Aoun.

El republicano respondió así al ser cuestionado sobre si cree que el Gobierno iraní ha trasladado centrifugadores nucleares a dicha instalación subterránea.

Trump dijo no tener constancia de ello, pero agregó que no tiene importancia dado que Irán “no tiene el material” necesario para enriquecer uranio.

Según informó Israel cree que Irán ha trasladado centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecidos a la Montaña del Pico tras los ataques estadounidenses e israelíes de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

Fue en la rueda de prensa que Donald Trump dijo estar dispuesto a dialogar con el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, si el presidente libanés, Joseph Aoun, se lo pidiera.

“Si el presidente dice que quiere que hable con Hizbulá, yo lo haré”, declaró el mandatario a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con Aoun.

El mandatario señaló que “habla con todo el mundo”, incluso con personas con las que “muchos creen que no debería hablar, y las cosas salen bien”.

SIGUE LA RETIRADA DE FUERZAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Ejército israelí sigue adelante con su retirada de áreas ocupadas en el sur de Líbano después de que sus tropas abrieran fuego en una de las llamadas “zonas piloto” de las que se había comprometido a retirarse para ceder el control militar a Beirut.

“Están reubicando otras unidades y, cabe destacar, se llevan muy bien (con el ejército libanés). Fue un excelente acuerdo el que firmaron con el Líbano”, explicó el mandatario en referencia al marco suscrito, tras la mediación de Estados Unidos, por ambos vecinos el pasado 26 de junio en Washington para implementar esta transición.

El propio Departamento de Estado aseguró que el repliegue ya había comenzar en Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya, las tres primeras localidades incluidas en estas “zonas piloto”.

Sin embargo, este martes las fuerzas israelíes abrieron fuego “cerca” de una unidad del Ejército libanés en Zawtar al Gharbiya, según detallaron en un comunicado las Fuerzas Armadas del país árabe.

CONTINÚAN ATAQUES ENTRE EU E IRÁN

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo el martes que apuntó a “centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea”. Publicó más imágenes de bombardeos que apuntaron a sitios en Irán.

“Las fuerzas estadounidenses siguen posicionadas y preparadas para responsabilizar a Irán por la agresión injustificada contra marinos civiles que buscan transitar libre y abiertamente por el estrecho”, dijo el comando.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia militar británica, dijo que un petrolero fue atacado a primera hora del martes en el estrecho frente a Omán, lo que obligó a la tripulación a abandonar el buque.

La Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, se atribuyó el ataque, así como otros dos ataques contra barcos el lunes en la vía fluvial.

La ruta alrededor de Omán ha sido la que el ejército de Estados Unidos ha alentado a los barcos a tomar para evitar el control de Irán.

Con información de Agencias