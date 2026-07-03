EU como ‘país de inmigrantes’ afronta una ‘etapa oscura’ en su cumpleaños 250

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por EFE

El país perdió cerca de 1.4 millones de inmigrantes en los primeros seis meses de la Administración Trump, de enero a junio de 2025, según el Pew Research Center, la primera caída desde la década de 1960

Internacional
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MIAMI- La idea de Estados Unidos como «un país de inmigrantes» atraviesa una etapa oscura en vísperas del 250 aniversario de su independencia, mientras las políticas del presidente Donald Trump han propiciado la primera contracción migratoria de la población en más de medio siglo.

El país perdió cerca de 1.4 millones de inmigrantes en los primeros seis meses de la Administración Trump, de enero a junio de 2025, según el Pew Research Center, la primera caída desde la década de 1960, cuando era presidente John F. Kennedy (1961-1963), quien popularizó la frase de “una nación de inmigrantes”.

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Daniel Mendoza, un estadounidense y nieto de inmigrantes mexicanos, piensa que el país “está tratando a sus inmigrantes muy mal”, lo que muestra que “siempre ha habido una lucha, una batalla, una guerra desde el inicio de este país” por los migrantes.

“No estamos en un muy buen lugar. Me encantaría volver a ser patriótico. Me encantaría sentirme orgulloso del país”, cuenta a EFE Mendoza, ahora parte de los Socialistas Democráticos de América (DSA).

PERIODOS ANTIINMIGRANTES

Estados Unidos ha atravesado otros periodos de fuerte rechazo a la inmigración. En 1882 aprobó una ley que prohibió la inmigración china y, en 1924, restringió severamente la llegada de inmigrantes de Asia y de otras regiones mediante un sistema de cuotas nacionales. A finales del siglo XIX y comienzos del XX también fueron objeto de discriminación inmigrantes católicos, especialmente irlandeses e italianos.

$!La directora de campo de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), Ana María Hernández en Miami.
La directora de campo de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), Ana María Hernández en Miami. EFE/Pedro Pablo Cortés

Ahora, en 2026, Trump suspendió las visas de inmigrantes de 75 países, incluyendo Guatemala, Nicaragua, Brasil, Colombia, Cuba y Uruguay, tras haber prometido deportaciones masivas y convertir al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la agencia de seguridad con más presupuesto de EE.UU.

“Este es un momento muy oscuro de esta historia”, opina María Bilbao, coordinadora de campañas de American Friends Service Committee (AFSC) y defensora de migrantes.

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“Me parece asqueroso cómo se está comportando este país con los inmigrantes, esta Administración, y me parece que las personas que tenemos la posibilidad de hablar tenemos que hacerlo, tiene que haber menos apatía y la gente tiene que comenzar a hablar sobre esto»” expresó a EFE.

Además, muchos latinos, que representan más de la mitad de los inmigrantes en EE.UU., 26.7 millones del total de 51.9 millones, se sienten perseguidos después de que la Corte Suprema autorizó en septiembre pasado a agentes en Los Ángeles detener a personas solo con base en su color de piel y acento, lo que se trasladó a otros estados.

$!La coordinadora de campañas de American Friends Service Committee (AFSC), María Bilbao en Miami.
La coordinadora de campañas de American Friends Service Committee (AFSC), María Bilbao en Miami. EFE/Pedro Pablo Cortés

“No queremos que nuestra policía local actúe como agentes de ICE. Paren por favor de detener, de perseguir a nuestras comunidades y a las personas, nada más porque parecemos latinos o porque parecemos inmigrantes”, dijo a EFE Ana María Hernández, directora de campo de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

LA HISTORIA MIGRANTE PERSISTE

Pero los activistas señalan la dificultad de extirpar la migración de la historia de Estados Unidos, donde los migrantes aún representan casi la quinta parte de la fuerza laboral del país y más del 15 % de la población total, según el reporte del Pew Research Center, basado en datos del Censo.

$!La coordinadora de política de American Friends Service Committee (AFSC), Yareliz Mendez-Zamora en Miami.
La coordinadora de política de American Friends Service Committee (AFSC), Yareliz Mendez-Zamora en Miami. EFE/Pedro Pablo Cortés

De hecho, tan solo los latinos aportaron 4,4 billones de dólares a la economía estadounidense en 2024, con lo que serían la cuarta economía del mundo, según un informe de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

Por ello, este 4 de julio, activistas consideran “crítico proteger a las comunidades inmigrantes”, porque eso es “seguir la Constitución”, manifestó Yareliz Mendez-Zamora, coordinadora de política de AFSC.

“Mientras que nosotros estamos hablando de la independencia, de la libertad, es importante saber que eso va mano a mano con proteger a nuestras comunidades migrantes”, apuntó.

Muchos estadounidenses, sin embargo, defienden la idea de Kennedy de que la fundación de Estados Unidos proviene de inmigrantes que se establecieron primero en las colonias y de sus descendientes, un fenómeno que se ha repetido en distintas etapas con diversas nacionalidades.

“Cuando vengo a protestas y tengo la oportunidad de levantar esta bandera y recordárselo a la gente, y recuperarla de manos de estas personas que de alguna manera han corrompido las ideas de libertad y emancipación dentro de Estados Unidos, eso me hace sentir estadounidense”, manifestó Daniel Mendoza, hijo de mexicanos y nacido en este país.

Por Pedro Pablo Corté, Agencia de Noticias EFE.

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