Trump asegura que va a liberar ‘a todos’ los presos políticos en Venezuela

WASHINGTON.- El presidente de EU, Donald Trump, afirmó que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

“Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles”, aseguró el mandatario.

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Donald Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca antes de iniciar un viaje oficial a China, que Chevronn y grandes compañías petroleras están entrando al país caribeño, por lo que Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años.

“Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos (presos políticos) y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos”.

Cabe recordar que aunque el chavismo comenzó a liberar presos por cuestiones políticas en diciembre, la ley de amnistía fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, casi dos meses después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por Washington, que ha dado el visto bueno para que Rodríguez ocupe de momento el poder.

Non obstante, se ha criticado que la Casa Blanca no esté presionando a Caracas para liberar a los cientos de personas que, según organizaciones de derechos humanos, aún están cárceles venezolanas, y también para acelerar el proceso para la convocatoria de elecciones en el país caribeño.

Por otro lado, Trump volvió a señalar que está pensando “seriamente” convertir al país en el estado número 51 de EU.

Sin embargo, se trata de una posibilidad de que tanto la propia Rodríguez, como la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, han descartado por completo subrayando que Venezuela es un país soberano.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump ha establecido un plan de tres fases -estabilización, reconstrucción y transición- para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado han asegurado que la primera de esas fases se da ya por terminada.