$!Una victoria de Bolsonaro sería un avance regional para Trump

El candidato de la derecha se perfila como el favorito para ganar la presidencia de Brasil, lo que brindaría a EE. UU. un nuevo aliado fundamental en materia de seguridad en Sudamérica. Desde principios de 2025, candidatos de derecha han ganado las siete elecciones presidenciales más recientes en América Latina. Ahora, Brasil, el país más grande de la región, podría ser el siguiente en cuestión de semanas.

El domingo, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño de derecha radical, Jair Bolsonaro, recibió la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones, lo que lo convierte en un sólido favorito para la presidencia cuando se enfrente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de este mes. Los brasileños también entregaron a los políticos de derecha el control del Congreso y de las gobernaciones en todo el país, incluyendo cuatro nuevos legisladores federales con el apellido Bolsonaro. (Ellos son la esposa del expresidente, otros dos hijos y su hermano). La racha de victorias de la derecha ya había permitido al presidente Donald Trump alcanzar su objetivo de imponer una mayor influencia de Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, Brasil —el país más grande de América Latina en cuanto a población, superficie y economía— ha sido la pieza clave que faltaba en su creciente lista de aliados en la región. Eso cambiará si Bolsonaro gana la segunda vuelta el 25 de octubre.

El gobierno de Trump está decidido a ejercer nuevos niveles de control sobre la región con aranceles, sanciones, ataques aéreos, revocaciones de visas, intervenciones electorales, un bloqueo petrolero a Cuba y la captura del líder de Venezuela. Es la versión más agresiva del presidente Trump de la Doctrina Monroe, la reivindicación de 1823 de la primacía estadounidense en América Latina. Y la combinación de la política de Trump con el ascenso de la derecha está creando un cambio fundamental en la región, particularmente en lo que respecta a la seguridad. El gobierno de Trump ha convertido una nueva guerra contra las drogas en su máxima prioridad en América Latina. El gobierno ha comparado la lucha contra los poderosos cárteles de la región con la guerra contra el terrorismo en el Medio Oriente, y ha actuado en consecuencia.

El Departamento de Estado ha denominado a 21 grupos delictivos latinoamericanos como organizaciones terroristas. El Pentágono ha llevado a cabo 71 ataques a embarcaciones en las aguas alrededor de América Latina, operativos en los que perdieron la vida casi 240 personas que afirmaba eran narcotraficantes. (Muchos juristas consideran que los ataques son ilegales). Y el mes pasado, soldados estadounidenses se unieron a un operativo policial en Ecuador contra un cártel. Ese es el tipo de cooperación que el gobierno de Trump quiere ampliar. Dieciocho países latinoamericanos se han unido a una nueva coalición contra los cárteles que lidera Estados Unidos, y al menos cuatro de ellos —Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador— ya han acordado realizar operativos militares conjuntos con el Pentágono. Bolsonaro ha sido un entusiasta partidario de Trump durante años, así como su padre fue uno de sus principales aliados durante su primer mandato. Flávio Bolsonaro ya dijo que agregaría a Brasil a la coalición contra los cárteles, llamada Escudo de las Américas, y que trabajaría con Estados Unidos para combatir a las bandas brasileñas.

El candidato había dado a entender en publicaciones de redes sociales el año pasado que acogería con agrado la intervención militar estadounidense en Brasil, aunque lo negó en entrevistas recientes, en las que dijo que la cooperación se limitaría a inteligencia. Pero fue Bolsonaro quien presionó con éxito a Trump para designar a dos bandas brasileñas como grupos terroristas. No es la primera vez que Estados Unidos y América Latina intentan combatir juntos a las bandas de narcotraficantes. Pero el grado de alineación ideológica en toda la región, así como la disposición del gobierno de Trump a intervenir militarmente, han hecho de este un momento excepcional. Los expertos en seguridad dicen que la coordinación podría ayudar a la inteligencia, especialmente en el rastreo de redes financieras criminales, las cuales históricamente han sido un problema para América Latina.

En agosto, el Pentágono anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo para el hemisferio occidental diseñado para actuar como un centro de inteligencia y operaciones entre los países aliados. El mes pasado, 14 países siguieron el ejemplo de Washington y designaron a varios cárteles como organizaciones terroristas. Los cárteles más grandes son de hecho corporaciones multinacionales, que trafican drogas y lavan dinero a través de las fronteras, por lo que las designaciones podrían permitir a los gobiernos atacar mejor sus finanzas con sanciones. “Ustedes estaban solos”, les dijo Trump a sus aliados latinoamericanos en la Organización de Naciones Unidas el mes pasado. “Ya no están solos”.

Al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha señalado que está menos dispuesto a ayudar a gobiernos de izquierda. Ese fue el caso en Colombia antes de que los votantes eligieran a Abelardo de la Espriella, un abogado que ha prometido adoptar un enfoque de línea especialmente dura contra los cárteles. Y como parte de una disputa diplomática mayor con el gobierno de izquierda de Lula en Brasil, la Casa Blanca ha retenido visas de agentes de la policía federal del país. México, la otra gran democracia latinoamericana que aún es gobernada por un gobierno de izquierda, en la práctica ha expandido su cooperación de seguridad con el gobierno estadounidense, pero la relación entre Estados Unidos y México es única en la región. (Uruguay, cuya población es de 3,5 millones, es la tercera democracia de izquierda que queda en la región). Todavía hay dudas sobre si la coalición contra los cárteles puede marcar la diferencia. Los expertos dicen que los ataques a embarcaciones del Pentágono apenas han frenado el flujo de cocaína. Y hay pocos detalles concretos sobre cómo van a colaborar los países y qué pasará con el esfuerzo una vez que Trump deje el poder.