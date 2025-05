Trump confía en que Israel y Hamás están a punto de pactar la paz

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Israel y Hamás “están muy cerca” de llegar a un cese el fuego temporal en Gaza siguiendo una propuesta de su Gobierno.

“(Israel y Hamás) están muy cerca de un acuerdo sobre Gaza, y les informaremos durante el día o quizás mañana. Tenemos la posibilidad de que eso suceda”, adelantó el mandatario en una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al empresario Elon Musk.

El plan, presentado a ambas partes por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, cuenta con respaldo israelí, pero ha encontrado resistencia en el grupo insurgente, que considera que “no satisface ninguna de las demandas justas y legítimas” del pueblo palestino.

La propuesta, que no estipula el fin definitivo de la guerra en la Franja, incluye la liberación de diez rehenes vivos y 18 muertos en dos tandas, a cambio de un alto el fuego de 60 días. También menciona la entrega inmediata de ayuda humanitaria, incluyendo la de las Naciones Unidas y la Media Luna Roja.

Ante la reticencia de Hamás, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este viernes que si los militantes palestinos no aceptan los términos de la propuesta estadounidense, Hamás “será destruido”.

Durante la conferencia de prensa, Trump también avanzó que existe “la oportunidad de llegar a un acuerdo con Irán' sobre armamento nuclear”.

“Sería algo grandioso. Si pudiéramos llegar a un acuerdo sin que se lanzaran bombas por todo Oriente Medio, sería algo muy positivo que no pueden tener. (...) Queremos que (Irán) sea una gran nación. Pero no podemos permitir eso. No pueden tener un arma nuclear. Es muy simple. Y creo que estamos bastante cerca de un acuerdo”, indicó.