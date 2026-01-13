Trump designa como terroristas a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Jordania y El Líbano

Internacional
/ 13 enero 2026
    Trump designa como terroristas a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Jordania y El Líbano
    El año pasado Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a su equipo a elaborar un informe sobre la posible designación de los Hermanos Musulmanes y proceder con dicha clasificación. FOTO: ESPECIAL.

Implica el bloqueo de los bienes de las personas sancionadas en Estados Unidos y la prohibición a estadounidenses de realizar negocios con éstas

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos designó este martes como organizaciones terroristas a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

La decisión se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara el pasado noviembre un decreto que ordenaba a su Gobierno catalogar como terrorista a ese movimiento por sus vínculos con el grupo islamista Hamás, considerado organización terrorista por Washington.

TE PUEDE INTERESAR: China presiona a los países europeos para que bloqueen a políticos taiwaneses

“Estados Unidos utilizará todos los recursos disponibles para privar a estas facciones de los Hermanos Musulmanes de los medios necesarios para participar o apoyar el terrorismo”, señaló Rubio en un comunicado.

En concreto, el Departamento de Estado anunció la designación de los Hermanos Musulmanes del Líbano y de su secretario general, Muhammad Fawzi Taqqosh, a quienes acusa de haberse alineado con Hamás y Hizbulá.

Washington sostiene que la facción libanesa reactivó sus Fuerzas al-Fajr y lanzó cohetes contra el norte de Israel tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, afirma que el Ejército libanés desmanteló en julio de 2025 un campo de entrenamiento militar encubierto en el que participaban militantes tanto de Hamás como de los Hermanos Musulmanes libaneses.

El Gobierno de Trump también sancionó a los Hermanos Musulmanes de Egipto y Jordania por “brindar apoyo material a Hamás”.

Temas


política
Seguridad
Terrorismo

Localizaciones


Estados Unidos
Jordania
Líbano

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Narcotráfico: Control envolvente

Narcotráfico: Control envolvente
true

Un gran aplauso para la Presidenta
Diciendo que la relación histórica que mantienen Cuba y México seguirá igual.

Mantiene Sheinbaum misterio del petróleo que Pemex transporta a Cuba
El militante de Morena reconoció su conducta durante un operativo vial en Hidalgo, aceptó las sanciones administrativas y anunció que se someterá al comité de ética de su partido.

Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; heladas de -15 grados, nieve y lluvias para estos estados
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza el pago de un subsidio económico a los trabajadores que no pueden laborar por enfermedad, accidente o maternidad.

Incapacidad del IMSS...¿Cuánto te pagan y qué documentación solicitan para otorgarla?
La banda surcoreana anunció su gira mundial con fechas el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando su retorno a los escenarios.

BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos
La FIFA busca reducir el uso de datos no oficiales en el mercado global de apuestas.

FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026