Trump dice ahora que el acuerdo nuclear con Arabia Saudí exige normalizar relaciones con Israel

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    Trump dice ahora que el acuerdo nuclear con Arabia Saudí exige normalizar relaciones con Israel
    Trump ha tratado de ampliar los acuerdos de 2020, que también formalizaron vínculos comerciales entre Israel y algunas naciones árabes y de mayoría musulmana. AP.

La publicación del republicano en redes sociales un día después fue inesperada y casi con certeza complicará la finalización del pacto

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump pareció el jueves añadir una condición al pacto recién firmado con Arabia Saudí para un programa nuclear civil, al afirmar que el reino primero debe normalizar sus relaciones con Israel mediante los Acuerdos de Abraham.

Cuando se anunció el acuerdo el miércoles, ni el Departamento de Energía de Estados Unidos ni el gobierno saudí mencionaron que estuviera supeditado a las relaciones del reino con Israel.

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Los acuerdos ampliaron el número de naciones árabes y de mayoría musulmana con vínculos diplomáticos con Israel. Lograr que Arabia Saudí se una sería un logro diplomático monumental.

En una publicación en redes sociales, el mandatario republicano dijo que el pacto no permite el enriquecimiento de uranio. Expertos en no proliferación han expresado preocupación porque el acuerdo no incluya salvaguardas para evitar el enriquecimiento de uranio hasta niveles aptos para la fabricación de armas.

Trump declaró que el acuerdo “será aprobado, pero está totalmente sujeto a que Arabia Saudí se una a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”. Añadió que “Estados Unidos no se opone a las instalaciones nucleares civiles (sin enriquecimiento)”.

Cuando un reportero preguntó por qué no se mencionó la condición en el anuncio inicial, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que Trump es el “negociador final” y que ha instado a Arabia Saudí a unirse a los acuerdos “en numerosas ocasiones”.

Los saudíes han dejado claro que no normalizarán sus lazos con Israel hasta que se establezca una vía para la creación de un Estado palestino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado la idea de un Estado palestino por considerarla inviable para la seguridad de su país.

La embajada saudí en Washington declinó hacer comentarios el jueves sobre las nuevas afirmaciones de Trump.

La oficina de Netanyahu, en un comunicado, aplaudió la perspectiva de que Arabia Saudí se una a los acuerdos como un “salto histórico hacia adelante para la paz en Oriente Medio”, pero no mencionó el acuerdo nuclear saudí.

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