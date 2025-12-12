Trump perfila a Warsh o a Hassett como candidatos para dirigir la Reserva Federal

Internacional
/ 12 diciembre 2025
    Trump perfila a Warsh o a Hassett como candidatos para dirigir la Reserva Federal
    Ambos son economistas y tienen experiencia en el ámbito público-económico; Trump ha que cualquiera de los dos Kevin son “excelentes”. VANGUARDIA

En entrevista el presidente de los Estados Unidos comentó que quien sea el dirigente de la Fed debería de consultarle sobre la política monetaria del país

El presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha mencionado que se inclina por Kevin Warsh o Kevin Hassett para que uno de ellos sea el presidente de la Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés), comentó en entrevista en la Oficina Oval.

Trump fue entrevistado por el The Wall Steet Journal y contestó que cualquiera de los dos Kevin son “excelentes”. Estos dos Kevins (ambos republicanos) se volverían contendientes para ser los tomadores de decisiones de la política monetaria de EU.

El mandatario estadounidense mencionó que el próximo presidente de la Fed debería consultarle para la elección de las políticas monetarias en materia de inflación y de tasas de interés.

KEVIN WARSH Y SU EXPERIENCIA EN LA FED

Warsh es economista y, entre 2006 y 2011, fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed. Según United Parcel Service (UPS) fue parte del equipo de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley en la crisis financiera global de 2008.

Fue asistente especial del presidente George W. Bush en materia de política económica y como secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional (CEN). También fue representante en el G-20 por parte de la Fed.

KEVIN HASSETT Y SU EXPERIENCIA EN EL CEN

Hassett es economista y es el actual director del Consejo Económico Nacional. Según el Instituto Hoover, Hassett también ha sido consultor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y asesor de diversas campañas presidenciales.

Se ha desempeñado como economista principal en la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Su formación académica incluye profesor asociado de economía y finanzas en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Columbia.

Temas


Internacional
política
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Fed
Reserva Federal

true

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

Selección de los editores
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México.

Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México.

Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila
El INE aprobó el uso de urnas electrónicas en casillas especiales de Coahuila en 2026 como parte de una prueba piloto orientada a agilizar el voto, reducir el uso de papel y evaluar la digitalización electoral en México.

¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026
María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey