Trump perfila a Warsh o a Hassett como candidatos para dirigir la Reserva Federal

El presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha mencionado que se inclina por Kevin Warsh o Kevin Hassett para que uno de ellos sea el presidente de la Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés), comentó en entrevista en la Oficina Oval.

Trump fue entrevistado por el The Wall Steet Journal y contestó que cualquiera de los dos Kevin son “excelentes”. Estos dos Kevins (ambos republicanos) se volverían contendientes para ser los tomadores de decisiones de la política monetaria de EU.

El mandatario estadounidense mencionó que el próximo presidente de la Fed debería consultarle para la elección de las políticas monetarias en materia de inflación y de tasas de interés.

KEVIN WARSH Y SU EXPERIENCIA EN LA FED

Warsh es economista y, entre 2006 y 2011, fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed. Según United Parcel Service (UPS) fue parte del equipo de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley en la crisis financiera global de 2008.

Fue asistente especial del presidente George W. Bush en materia de política económica y como secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional (CEN). También fue representante en el G-20 por parte de la Fed.

KEVIN HASSETT Y SU EXPERIENCIA EN EL CEN

Hassett es economista y es el actual director del Consejo Económico Nacional. Según el Instituto Hoover, Hassett también ha sido consultor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y asesor de diversas campañas presidenciales.

Se ha desempeñado como economista principal en la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Su formación académica incluye profesor asociado de economía y finanzas en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Columbia.