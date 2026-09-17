Sheinbaum afirma que cualquier pretexto para intervenir debe ser rechazado porque viola la soberanía

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    Sheinbaum afirma que cualquier pretexto para intervenir debe ser rechazado porque viola la soberanía
    Sheinbaum vinculó esta posición con la historia de México y con la defensa de su independencia. CAPTURA DE PANTALLA

Sostuvo que la cooperación con otras naciones es posible y deseable siempre que se respete la soberanía nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México debe mantener una postura firme frente a cualquier intento de intervención extranjera, al señalar que las decisiones que corresponden al país deben permanecer en manos de sus propias instituciones.

Durante su conferencia matutina, sostuvo que la cooperación con otras naciones es posible y deseable siempre que se respete la soberanía nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-preve-inversion-de-mas-de-213-mil-mdp-en-carreteras-JB23554397

México, explicó, puede recibir apoyo y trabajar conjuntamente con otros gobiernos, pero ninguna potencia extranjera puede decidir sobre los asuntos internos del país.

Sheinbaum vinculó esta posición con la historia de México y con la defensa de su independencia.

Señaló que recordar el pasado permite fortalecer la conciencia nacional y constituye una forma de proteger al país frente a cualquier intento de injerencia.

La mandataria consideró que, debido a la experiencia histórica de México, resulta difícil pensar que la sociedad acepte una intervención extranjera.

Aunque reconoció que existen sectores que tienen una visión distinta, afirmó que una parte amplia de la población identifica la defensa de la independencia y la soberanía como elementos fundamentales.

También cuestionó la idea de que las intervenciones de otros países puedan beneficiar a México.

Desde su perspectiva, este tipo de acciones terminan debilitando la capacidad del país para decidir por sí mismo.

En ese contexto, Sheinbaum criticó además a quienes, según señaló, mantienen una visión favorable del periodo colonial y reproducen actitudes de carácter clasista o racista hacia la población mexicana.

Para la presidenta, estas posturas forman parte de una visión histórica que debe ser cuestionada frente a la construcción de una sociedad basada en la independencia y la igualdad.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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