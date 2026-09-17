Sheinbaum afirma que cualquier pretexto para intervenir debe ser rechazado porque viola la soberanía

Durante su conferencia matutina, sostuvo que la cooperación con otras naciones es posible y deseable siempre que se respete la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México debe mantener una postura firme frente a cualquier intento de intervención extranjera, al señalar que las decisiones que corresponden al país deben permanecer en manos de sus propias instituciones.

México, explicó, puede recibir apoyo y trabajar conjuntamente con otros gobiernos, pero ninguna potencia extranjera puede decidir sobre los asuntos internos del país.

Sheinbaum vinculó esta posición con la historia de México y con la defensa de su independencia.

Señaló que recordar el pasado permite fortalecer la conciencia nacional y constituye una forma de proteger al país frente a cualquier intento de injerencia.

La mandataria consideró que, debido a la experiencia histórica de México, resulta difícil pensar que la sociedad acepte una intervención extranjera.

Aunque reconoció que existen sectores que tienen una visión distinta, afirmó que una parte amplia de la población identifica la defensa de la independencia y la soberanía como elementos fundamentales.

También cuestionó la idea de que las intervenciones de otros países puedan beneficiar a México.

Desde su perspectiva, este tipo de acciones terminan debilitando la capacidad del país para decidir por sí mismo.