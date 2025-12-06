Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos

NUEVA YORK- El presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, al tacharlo de jefe de una organización terrorista, acumular buques de guerra en el Caribe, afirmar que cerrará el espacio aéreo venezolano y sugerir ataques inminentes contra el país. El gobierno de Trump afirma públicamente que su campaña tiene como objetivo impedir que el gobierno de Venezuela envíe drogas y delincuentes a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios, tanto antiguos como actuales, han dicho en privado que el objetivo final de la Casa Blanca es la salida de Maduro, quien se ha mantenido en el poder a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales del año pasado. TE PUEDE INTERESAR: Un radar estadounidense instalado en Trinidad y Tobago provoca alarma regional en medio de la crisis con Venezuela “No es una campaña de presión, es mucho más que eso”, dijo Trump a los periodistas el miércoles, en referencia a Venezuela. Y añadió: “No se puede hacer trampas en las elecciones, como hicieron ellos, y ser estúpido”. Cuando una periodista le preguntó el mes pasado si Maduro tenía los días contados como presidente, Trump respondió: “Yo diría que sí”. The New York Times ha informado de que el Pentágono ha trazado planes para posibles acciones militares en Venezuela, incluso para que fuerzas de Operaciones Especiales intenten matar o capturar a Maduro. Personas cercanas al gobierno de Venezuela han dicho que el estrés de resistir la presión de Trump ha cansado física y emocionalmente a Maduro, quien ha reforzado su seguridad personal en respuesta a las amenazas de Washington. Sus funcionarios sugirieron a Washington este año que Maduro podría considerar dejar el cargo en 2027. Sin embargo, el gobierno de Trump ha presionado para que renuncie antes. Si Maduro acabara perdiendo el poder, su reemplazo se determinaría en gran medida por la forma en que se marche. Una dimisión voluntaria, un golpe de Estado interno o una acción militar externa darían lugar a diferentes contendientes. LA MODERADA: DELCY RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTA La líder económica de Maduro, Delcy Rodríguez, sería la primera en la línea de sucesión para reemplazarlo si Maduro dimitiera o quedara incapacitado, según la Constitución venezolana. Como presidenta interina, Rodríguez estaría obligada a convocar nuevas elecciones, aunque el calendario dependería de cuándo dimitiera Maduro. Rodríguez, relativamente moderada, es la artífice de una reforma favorable al mercado que ha estabilizado la economía venezolana tras un prolongado colapso. Su privatización de activos estatales y su política fiscal conservadora han dejado a Maduro mejor preparado para resistir esta ronda de presiones económicas de Trump.

Educada en parte en Francia, Rodríguez ha cultivado vínculos con las élites económicas de Venezuela y con inversores y diplomáticos extranjeros, presentándose como una tecnócrata cosmopolita en un gobierno militarista y dominado por los hombres. Sin embargo, su aspiración a la presidencia se vería debilitada por el fraude electoral de Maduro. La oposición sostiene que Maduro y todos sus cargos ejecutivos son usurpadores. La línea dura: Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores El principal rival interno de Maduro, Diosdado Cabello, es el rostro del aparato represivo del país, según grupos de derechos, así como la voz de una facción de línea dura enfocada en preservar el gobierno actual a cualquier costo. Teniente retirado cercano al predecesor de Maduro, Hugo Chávez, Cabello ha sido hasta ahora uno de los mayores ganadores políticos venezolanos de la campaña de presión de Trump. La amenaza de invasión ha debilitado a los rivales internos más moderados de Cabello, quienes apoyaban un deshielo económico y diplomático con Estados Unidos. El belicismo de Washington también ha servido como contrapunto útil para el cáustico estilo político de Cabello. Ha utilizado sus frecuentes mítines públicos y su programa de televisión para criticar a sus oponentes y congregar a los fieles del partido gobernante contra la amenaza extranjera. Como ministro de Relaciones Interiores, Cabello reforzó su control sobre las fuerzas de seguridad venezolanas durante el año pasado; instaló a aliados en puestos clave y supervisó detenciones sistemáticas de simpatizantes de la oposición. Sin embargo, sus tácticas agresivas también significan que Cabello es el funcionario de alto rango con más que perder en una transición política. Al igual que Maduro, se enfrenta a cargos de narcotráfico en Estados Unidos, y hay una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza. Las Naciones Unidas han calificado la represión de las fuerzas de seguridad leales a Cabello y sus aliados de crímenes contra la humanidad. Esto significa que sería el principal objetivo de cualquier campaña de justicia formal o parapolicial que pudiera seguir a la salida de Maduro.