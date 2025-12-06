Un radar estadounidense instalado en Trinidad y Tobago provoca alarma regional en medio de la crisis con Venezuela

/ 6 diciembre 2025
    Un radar estadounidense instalado en Trinidad y Tobago provoca alarma regional en medio de la crisis con Venezuela
    Un radar estadounidense instalado en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson en Crown Point, Trinidad y Tobago. Foto: EFE/Michael Dennison

La preocupación es creciente entre la población de Trinidad y Tobago, debido a la falta de transparencia en torno a la instalación del ANR Robinson en Crown Point

TRINIDAD Y TOBAGO- La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en la isla de Tobago está generando alarma regional a medida que se intensifican las tensiones militares y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que plantea nuevas preguntas sobre la seguridad en el Caribe.

El teniente comandante retirado Norman Dindial, exjefe del Centro Nacional de Vigilancia Costera por Radar de Trinidad y Tobago, declaró a EFE que el despliegue del sistema señala un cambio hacia la “defensa activa” en el sur del Caribe, próximo a la costa venezolana.

“El radar en Crown Point requerirá un sistema de defensa antimisiles. Eso significa que debe ir acompañado de capacidades de ataque tierra-aire y tierra-tierra. Hemos entrado en una fase de defensa activa: llegará más equipo, si no es que ya está aquí”, aseguró el exmilitar.

Dindial explicó que los grupos navales estadounidenses ya operan radares avanzados y plataformas del Sistema de Alerta y Control Aéreo (AWACS, en inglés), lo que significa que la unidad de Tobago probablemente amplía el alcance de detección y selección de blancos.

La preocupación es creciente entre la población de Trinidad y Tobago, debido a la falta de transparencia en torno a la instalación del radar, que las autoridades confirmaron poco después de asegurar que las tropas estadounidenses que realizaban maniobras en la isla habían abandonado el país.

“¿Trinidad y Tobago tendrá que comprar el sistema eventualmente? ¿Quién lo opera y quién controla los datos?”, se preguntó el militar retirado, que advirtió que cualquier escudo defensivo alrededor del radar requeriría «una base cercana», lo que abriría la posibilidad a una presencia estadounidense permanente en el esta zona del Atlántico.

LA INCERTIDUMBRE EN EL CARIBE

El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, mientras que aviones militares de EE.UU. aterrizaron en Tobago días después.

El ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, indicó a EFE que el despliegue aumenta la incertidumbre para Trinidad y Tobago y debería haberse debatido a nivel regional, entre los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

$!La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance, sumada a la crisis entre EU y Venezuela, impactan al turismo, vital para el país.
La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance, sumada a la crisis entre EU y Venezuela, impactan al turismo, vital para el país. Foto: EFE/Michael Dennison

“Sin duda, coloca a Trinidad y Tobago en una posición de vulnerabilidad. Genera incertidumbre”, comentó Gonsalves, quien fue primer ministro de San Vicente durante veinticuatro años hasta perder las elecciones la semana pasada.

Gonsalves argumentó que el radar podría haber sido instalado en alta mar o monitoreado desde instalaciones estadounidenses existentes.

“Si yo puedo deducir que es una forma de presión, ¿no crees que el presidente (venezolano) Nicolás Maduro también lo entiende?”, cuestionó.

Ante los temores, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, informó que solicitó el radar a EE.UU. y que los ciudadanos no deben preocuparse por ello, ya que aumentará la seguridad del país.

EL IMPACTO N EL TURISMO

Entre los turistas y ciudadanos de Tobago, son frecuentes las preguntas y conversaciones sobre el radar, la actividad militar estadounidense en Crown Point y la escalada general de las tensiones en el Caribe.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Tobago, Reginald MacLean, reconoció que los operadores están entrando en un “período difícil e incierto”.

Los operadores de cruceros también reportan inquietud. La Asociación de Operadores Turísticos de Trinidad y Tobago indicó que las líneas de cruceros ya han reducido las reservas y que un barco ha cancelado su escala en Tobago para el 5 de diciembre.

Según el economista Taharqa Obika, la economía de Tobago está “fuertemente orientada al turismo” y ya se está debilitando: “Los operadores turísticos se enfrentan a una depresión debido a la disminución de reservas y llegadas”, afirmó a EFE.

Otros ciudadanos prevén un impacto mixto. Cassarina Moodie, de la Iniciativa de Resiliencia Climática Sostenible, un grupo que apoya el ecoturismo en Tobago, considera que algunos visitantes estadounidenses podrían sentirse tranquilos con la nueva capacidad de vigilancia de la isla.

Pese a esta posibilidad, Moodie teme también las repercusiones: “Si hay una invasión o un aumento de la acción militar entre Venezuela y EE.UU., nos afectará a todos en el Caribe”.

Por Elena Varisca, Agencia EFE.

