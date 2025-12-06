Un radar estadounidense instalado en Trinidad y Tobago provoca alarma regional en medio de la crisis con Venezuela

TRINIDAD Y TOBAGO- La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en la isla de Tobago está generando alarma regional a medida que se intensifican las tensiones militares y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que plantea nuevas preguntas sobre la seguridad en el Caribe.

El teniente comandante retirado Norman Dindial, exjefe del Centro Nacional de Vigilancia Costera por Radar de Trinidad y Tobago, declaró a EFE que el despliegue del sistema señala un cambio hacia la “defensa activa” en el sur del Caribe, próximo a la costa venezolana.

“El radar en Crown Point requerirá un sistema de defensa antimisiles. Eso significa que debe ir acompañado de capacidades de ataque tierra-aire y tierra-tierra. Hemos entrado en una fase de defensa activa: llegará más equipo, si no es que ya está aquí”, aseguró el exmilitar.

Dindial explicó que los grupos navales estadounidenses ya operan radares avanzados y plataformas del Sistema de Alerta y Control Aéreo (AWACS, en inglés), lo que significa que la unidad de Tobago probablemente amplía el alcance de detección y selección de blancos.

La preocupación es creciente entre la población de Trinidad y Tobago, debido a la falta de transparencia en torno a la instalación del radar, que las autoridades confirmaron poco después de asegurar que las tropas estadounidenses que realizaban maniobras en la isla habían abandonado el país.

“¿Trinidad y Tobago tendrá que comprar el sistema eventualmente? ¿Quién lo opera y quién controla los datos?”, se preguntó el militar retirado, que advirtió que cualquier escudo defensivo alrededor del radar requeriría «una base cercana», lo que abriría la posibilidad a una presencia estadounidense permanente en el esta zona del Atlántico.

LA INCERTIDUMBRE EN EL CARIBE

El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, mientras que aviones militares de EE.UU. aterrizaron en Tobago días después.

El ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, indicó a EFE que el despliegue aumenta la incertidumbre para Trinidad y Tobago y debería haberse debatido a nivel regional, entre los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).