Trump se muestra desafiante mientras los aranceles vuelven a conmocionar los mercados

En lugar de eso, el presidente insistió en que su estrategia “YA ESTÁ FUNCIONANDO”, dijo en otro mensaje, mientras mostraba un informe de empleo recién publicado y mejor de lo esperado, que reflejaba un aumento de la contratación en Estados Unidos en el mes anterior al anuncio de sus aranceles.

TE PUEDE INTERESAR: El mundo evalúa las consecuencias económicas de los aranceles de Trump

En un momento dado, el presidente incluso hizo circular el video de otro usuario en el que se afirmaba que “Trump está HUNDIENDO el mercado a propósito”, en un intento de obligar a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés. Más tarde le pidió a Powell que hiciera precisamente eso, exigiendo al presidente independiente del banco central que “DEJARA DE JUGAR A LA POLÍTICA”.

Y, finalmente, Trump se centró en China, atacando al país diciendo que “SE EQUIVOCÓ” al tomar represalias contra Estados Unidos. El presidente y sus colaboradores han señalado que podrían aumentar sus aranceles si otros países tratan de buscar retribución con los productos estadounidenses.

La pugna mundial subrayó en muchos sentidos el peso de los aranceles de Trump y la trascendencia de sus grandes aspiraciones de recalibrar el sistema comercial mundial. La Casa Blanca considera que estos gravámenes son fundamentales para restablecer las relaciones comerciales de Estados Unidos, que el presidente considera injustas, al tiempo que impulsan la fabricación dentro del país y recaudan nuevos ingresos.

Pero los aranceles, que son impuestos sobre las importaciones, amenazan con afectar con dureza a las empresas, que podrían tener que enfrentar nuevos costos para producir sus bienes. Esto, a su vez, podría perjudicar a los consumidores, quienes probablemente soportarán la carga de cualquier subida de precios. En general, los economistas creen que el resultado podría ser un aumento de la tasa de inflación y una ralentización del gasto de los consumidores y de la inversión empresarial, lo que en conjunto frenaría el crecimiento estadounidense y llevaría la economía a una recesión.

“Los mercados están expresando un voto de desconfianza en el nuevo régimen arancelario”, dijo Joe Brusuelas, director y economista jefe de la consultora RSM. Añadió que el comentario de Trump del viernes solo “aumenta la consternación y la preocupación de que no haya una hoja de ruta estratégica”.

Pero Trump y sus principales colaboradores han rechazado esas sombrías proyecciones en los últimos días. En las noticias por cable, han desestimado las fluctuaciones de los mercados y han reconocido la posibilidad de que los aranceles puedan crear un impacto económico a corto plazo, que el presidente ha comparado con un paciente “enfermo” que recibe una operación médica dolorosa pero necesaria.

El gobierno y sus aliados conservadores también se han esforzado por desviar las críticas de los economistas, presentándolos repetidamente como detractores que habían juzgado erróneamente la agenda del presidente en el pasado.

“Creo que está muy claro que la retórica de la comunidad económica, en particular, es casi totalmente ideológica y desproporcionada con respecto al cálculo real de riesgos y beneficios”, dijo el viernes Oren Cass, economista jefe de American Compass, un grupo de reflexión económica de tendencia conservadora.

Líderes mundiales, políticos estadounidenses y otras personas rechazaron esa opinión, afirmando que el planteamiento de Trump amenazaba con debilitar la economía mundial y disparar los precios justo cuando gran parte del mundo estaba recuperando por fin una sensación de equilibrio tras dos años de rápida inflación.

Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, advirtió el viernes en una declaración que las políticas de Trump “podrían originar una contracción general de alrededor del 1 por ciento en los volúmenes del comercio mundial de mercancías este año, lo que representa una revisión a la baja de casi cuatro puntos porcentuales respecto a las previsiones anteriores”.

El estado de California señaló que intentaría negociar sus propios acuerdos comerciales, mientras el gobernador demócrata Gavin Newsom trataba de proteger la agricultura local y otras empresas. En una declaración, Newsom dijo que las tácticas del presidente tendrán impactos de “maneras muy profundas para la gente real, incluidos quienes votaron a Donald Trump y ahora están siendo traicionados por este mismo gobierno”.

Ni siquiera los videojuegos escaparon a la polémica: la empresa japonesa Nintendo anunció que retrasaría la preventa de su próxima consola, Switch 2, tan esperada, alegando la necesidad de “evaluar el impacto potencial de los aranceles y la evolución de las condiciones del mercado”. Trump ha dicho que Japón se enfrentará a un arancel del 24 por ciento sobre sus exportaciones a Estados Unidos.

Algunos gobiernos extranjeros también se apresuraron en el último minuto a decidir si tomarían represalias, o cómo lo harían, al tiempo que intentaban persuadir a Washington de que suavizara sus próximos impuestos sobre las importaciones.

Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Unión Europea, dijo el viernes que había mantenido un intercambio “franco” con los emisarios comerciales de Trump, y publicó en la red social X: “Fui claro: los aranceles estadounidenses son perjudiciales, injustificados”.

El viernes, Trump dijo que había hablado por teléfono con To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, que a partir de la semana que viene se enfrentará a un arancel del 46 por ciento sobre sus exportaciones a Estados Unidos. Según dijo Trump, Vietnam “quiere reducir sus aranceles a CERO si puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos”, aunque el mandatario no dijo explícitamente si aceptaría tal acuerdo.

El gobierno de Trump ha enviado señales contradictorias sobre su disposición a llegar a un acuerdo: algunos asesores han dicho que no tienen intención de regatear, pero el propio presidente dijo a los periodistas a principios de semana que podría estar abierto a la negociación si Estados Unidos recibía algo “fenomenal” a cambio de flexibilizar los aranceles.

Ana Swanson, Laurel Rosenhall, Colby Smith, Zachary Small y Keith Bradsher colaboraron con reportería.

Tony Romm cubre política económica y el gobierno de Donald Trump para el Times desde Washington. c. 2025 The New York Times Company.

Por Tony Romm, The New York Times.