Trump suaviza sanciones para que energéticas de EU negocien con la venezolana Pdvsa

WASHINGTON.- Las empresas de Estados Unidos podrán hacer negocios con la empresa estatal venezolana de petróleo y gas después de que el Departamento del Tesoro flexibilizara las sanciones.

De acuerdo a lo que se informó la nueva autorización permite a empresas estadounidenses constituidas antes de enero de 2025 hacer negocios con Pdvsa, una entidad fuertemente sancionada por Washington.

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Lo anterior representa un cambio enorme después de que, durante años, Washington bloqueara en gran medida las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

Entre las condiciones se establece que los contratos deben regirse por el marco legal estadounidense, que cualquier disputa debe resolverse en Estados Unidos y que los pagos deben dirigirse a cuentas controladas por el Gobierno norteamericano.

Asimismo se especifica que queda prohibido operar con personas o empresas sancionadas que no sean Pdvsa, así como realizar transacciones con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y determinadas compañías chinas, o utilizar barcos sancionados.

La licencia del Departamento del Tesoro proporciona un alivio específico de las sanciones, pero no las retira por completo.

Las empresas que existían antes del 29 de enero de 2025 podran comprar petróleo venezolano y participen en transacciones que normalmente estarían prohibidas bajo las sanciones estadounidenses, reabriendo el comercio para un importante productor de petróleo hacia los mercados mundiales.

Se espera que la licencia dé un impulso enorme a la economía venezolana, que depende del petróleo, y ayude a alentar a empresas que se han mostrado recelosas de invertir.

Cabe destacar que la decisión es parte del plan gradual del gobierno de Trump para enderezar a Venezuela, sin embargo, críticos del gobierno venezolano interino argumentan que la medida recompensa los líderes del país sudamericano, todos ellos leales a Maduro y al partido gobernante, mientras continúan la represión, la corrupción y los abusos de derechos humanos.