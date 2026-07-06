Trump toca campana de apertura de Wall Street, trata de vincular su presidencia a alzas bursátiles

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    Trump toca campana de apertura de Wall Street, trata de vincular su presidencia a alzas bursátiles
    El presidente Donald Trump hace sonar la campana de apertura de la Bolsa de Valores, en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 6 de julio del 2026. AP

Diversos programas del ejecutivo estadounidense tienen por objetivo ampliar el porcentaje de la población que tiene inversiones en el mercado de valores

El presidente Donald Trump tocó el lunes las campanas de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York y del Nasdaq desde el dorado recinto del Despacho Oval, un acto simbólico que refleja cómo está tratando de vincular su presidencia al mercado bursátil.

Con la inflación perjudicando su popularidad, Trump ha intentado que más estadounidenses se centren en sus inversiones de jubilación conocidas como 401(k), al afirmar que sus políticas deberían recibir el mérito por cualquier ganancia, en particular a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

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“Va a subir — creo que el mercado se va a disparar”, declaró Trump después de dar inicio formal al comienzo de la jornada bursátil.

Solo el 33% de los adultos de Estados Unidos aprueba el liderazgo económico de Trump, según una encuesta de junio del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

Aun así, el acto de tocar la campana de apertura sugiere por qué el énfasis del mandatario en el mercado bursátil podría no ayudar mucho a su partido con los votantes este otoño.

El evento en el Despacho Oval promovía el lanzamiento de las Cuentas Trump, creadas como un mecanismo para que los niños tengan inversiones en índices bursátiles como parte del gran proyecto de ley republicano de recortes de impuestos y gasto para 2025.

Al impulsar las cuentas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha subrayado que muchos estadounidenses no tienen exposición directa a las acciones.

Esto significa que millones de personas no se están beneficiando de inversiones que se concentran en hogares más acomodados, o que los beneficios vendrán solo en la jubilación dentro de décadas.

Bessent declaró antes de que sonara la campana que “el 38% de las familias estadounidenses no tiene ninguna exposición a nuestros grandes mercados de renta variable”.

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El índice bursátil S&P 500 registró ganancias de 17,9% en 2025, pero eso ocurrió después de rendimientos anuales de 25% en 2024 y de 26,3% en 2023, durante la presidencia del demócrata Joe Biden. El índice de referencia ha subido aproximadamente 10% en lo que va de este año.

Pero, así como la inflación aplastó el apoyo público a Biden, Trump también ha visto caer su aprobación, víctima de un ciclo de aumento de precios. Trump ganó las elecciones de 2024 prometiendo reducir los costos, pero sus aranceles y el inicio de la guerra en Irán crearon nuevas presiones inflacionarias.

El índice de precios al consumidor ha aumentado 4,2% en los últimos 12 meses, frente a 3% cuando Trump inició su segundo mandato en enero de 2025.

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