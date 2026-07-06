Trump toca campana de apertura de Wall Street, trata de vincular su presidencia a alzas bursátiles

Con la inflación perjudicando su popularidad, Trump ha intentado que más estadounidenses se centren en sus inversiones de jubilación conocidas como 401(k), al afirmar que sus políticas deberían recibir el mérito por cualquier ganancia, en particular a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

El presidente Donald Trump tocó el lunes las campanas de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York y del Nasdaq desde el dorado recinto del Despacho Oval, un acto simbólico que refleja cómo está tratando de vincular su presidencia al mercado bursátil.

“Va a subir — creo que el mercado se va a disparar”, declaró Trump después de dar inicio formal al comienzo de la jornada bursátil.

Solo el 33% de los adultos de Estados Unidos aprueba el liderazgo económico de Trump, según una encuesta de junio del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

Aun así, el acto de tocar la campana de apertura sugiere por qué el énfasis del mandatario en el mercado bursátil podría no ayudar mucho a su partido con los votantes este otoño.

El evento en el Despacho Oval promovía el lanzamiento de las Cuentas Trump, creadas como un mecanismo para que los niños tengan inversiones en índices bursátiles como parte del gran proyecto de ley republicano de recortes de impuestos y gasto para 2025.

Al impulsar las cuentas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha subrayado que muchos estadounidenses no tienen exposición directa a las acciones.

Esto significa que millones de personas no se están beneficiando de inversiones que se concentran en hogares más acomodados, o que los beneficios vendrán solo en la jubilación dentro de décadas.

Bessent declaró antes de que sonara la campana que “el 38% de las familias estadounidenses no tiene ninguna exposición a nuestros grandes mercados de renta variable”.