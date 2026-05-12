Trump viaja a China para la cumbre con Xi Jinping y estos son los temas que se tocarán

Durante dos días de reuniones, se espera que Trump plantee una serie de inquietudes sobre la inteligencia artificial, la economía global, el comercio y las armas nucleares. También viajará acompañado de un selecto grupo de directores ejecutivos para defender la inversión china en Estados Unidos.

La “excelente relación” que el presidente Trump afirma mantener con su homólogo chino, Xi Jinping, se pondrá a prueba a partir del martes, cuando el presidente estadounidense viaje a Beijing por primera vez en nueve años.

Xi, a su vez, quiere que Estados Unidos reduzca su apoyo a Taiwán —la isla autónoma que China reclama como territorio propio— y que impida que Trump imponga a Beijing otra serie de aranceles devastadores .

La visita de Trump estaba prevista inicialmente para principios de abril, pero se pospuso debido a la guerra con Irán. Al igual que con la visita de Estado del rey Carlos III el mes pasado, se espera que el presidente deje el conflicto de Oriente Medio en un segundo plano para poder dedicar toda su atención a la pompa y la solemnidad de la visita de Estado.

Al preguntársele qué espera obtener de la cumbre, Trump respondió: “Muchas cosas”.

“Tengo una excelente relación con el presidente Xi. Estamos haciendo muchos negocios, pero son negocios inteligentes”, dijo a los periodistas en el Despacho Oval el lunes.

A continuación, un vistazo a los principales temas a debatir:

Inteligencia artificial

Esta semana será la primera vez que Trump y Xi discutan cara a cara sobre inteligencia artificial, en medio de interrogantes sobre las reglas que regirán la “carrera tecnológica” entre Washington y Pekín.

La administración Trump afirmó que ambas partes deberían mantener abierto un “canal de comunicación”, pero un alto funcionario estadounidense se apresuró a restar importancia a cualquier expectativa de un avance significativo.

“Queremos aprovechar esta oportunidad, con la reunión de líderes, para entablar un diálogo y ver si debemos establecer un canal de comunicación sobre asuntos de IA”, dijo esta persona, añadiendo que ambas partes necesitan encontrar “canales para evitar conflictos” ante la preocupación por el papel que desempeñan los modelos avanzados de IA en áreas como el ciberespionaje.

Comercio

Se espera que Pekín anuncie la compra de aviones, productos agrícolas y energía estadounidenses durante la reunión de dos días, lo que supondría una importante victoria para Trump.

Un alto funcionario estadounidense declinó dar detalles sobre las compras exactas previstas, pero afirmó que las conversaciones se han estado llevando a cabo “desde hace bastante tiempo”.

“Saben que es algo que necesitan. Saben que es algo que queremos vender”, dijo el funcionario a los periodistas en una llamada el domingo. “Esos son los sectores principales en los que estamos considerando posibles acuerdos de compra”.

Los agricultores, uno de los principales grupos de apoyo del presidente, desean que China realice un pedido importante de soja. Mientras tanto, el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, acompaña a la delegación estadounidense en sus gestiones para vender sus costosos aviones al gobierno chino.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también asistirá a la cumbre con la esperanza de impulsar los acuerdos.

«El comercio dominará la agenda de la cumbre», declaró Patricia Kim, experta en China de la Brookings Institution, a los periodistas durante una rueda de prensa».

«Además, es el tema que más interés personal despierta en el presidente Trump». Creo que las prioridades de Pekín son igualmente pragmáticas: extender la tregua comercial, preservar el acceso a la tecnología estadounidense y revertir —o al menos evitar un mayor endurecimiento— de los controles a las exportaciones de Estados Unidos».

Trump impuso aranceles del 20% a China al comienzo de su segundo mandato y, en abril de 2025, añadió un arancel del 34%, lo que convirtió los aranceles estadounidenses sobre China en uno de los más altos del mundo. Pekín respondió restringiendo las importaciones agrícolas —perjudicando a los agricultores estadounidenses— y cerrando el acceso a los minerales de tierras raras, un tema que Trump espera retomar durante la cumbre.

Una reunión entre Trump y Xi en octubre de 2025 llevó a que Estados Unidos redujera los aranceles al 10% sobre ciertos productos. El fallo de la Corte Suprema de febrero, que anuló ciertos aranceles de emergencia, también supuso un impulso para Pekín, aunque se mantienen aranceles elevados sobre ciertos productos, incluyendo el 100% para los vehículos eléctricos y el 50% para ciertos productos de acero y aluminio.

“Durante esta visita, el presidente Trump continuará haciendo lo que ha hecho durante el último año: reequilibrar la relación con China y priorizar la reciprocidad y la equidad para restaurar la independencia económica estadounidense”, dijo la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Taiwán

La pequeña isla encabeza la agenda de Xi, quien espera aprovechar el estilo espontáneo de Trump para cambiar la política estadounidense hacia Taiwán.

“Pekín ha dejado muy claro que Taiwán debe formar parte de la conversación”, dijo Kim. “Esto hace casi seguro que Xi Jinping aprovechará esta cumbre para presionar al presidente Trump sobre Taiwán”.

En el marco de la política estadounidense de “Una sola China”, Washington reconoce la reivindicación de Pekín sobre Taiwán, pero no la acepta explícitamente y evita abogar directamente por la independencia de Taiwán.

Mientras tanto, Estados Unidos es uno de los mayores vendedores de armas a Taiwán. En diciembre, Trump anunció el mayor paquete de armas jamás enviado a la isla, valorado en más de 11.000 millones de dólares.

Trump ha dicho que hablará sobre la venta de armas y otros temas relacionados con la isla cuando se reúna con Xi.

“Voy a hablar de eso con el presidente Xi”, dijo el lunes. “Al presidente Xi no le gustaría que lo hiciéramos, y hablaré de ello. Es uno de los muchos temas que trataré”.

Si bien los funcionarios estadounidenses se han mostrado cautelosos al insistir en que no habrá cambios en las políticas, Taiwán está observando muy de cerca la situación.

“Esperamos que la cumbre entre Trump y Xi no produzca sorpresas en lo que respecta a los asuntos relacionados con Taiwán”, declaró el jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Taipéi, Lin Chia-lung.

armas nucleares

China se ha mostrado reacia a hablar de su arsenal nuclear, que crece rápidamente.

Según las estimaciones, a principios de 2026 el gobierno de Xi Jinping contará con entre 600 y 620 ojivas nucleares operativas, lo que convertiría a China en la tercera potencia nuclear más grande del mundo. Los analistas señalan que ese arsenal podría superar las 1000 ojivas para 2030 y alcanzar las 1500 para 2035.

Trump ha dicho que quiere hablar sobre el tema nuclear en su reunión con Xi, pero un alto funcionario estadounidense restó importancia a la posibilidad, diciendo sobre los chinos: “No tienen ningún interés en sentarse a discutir ningún tipo de control de armas nucleares ni nada por el estilo en este momento”.

La difícil situación de los prisioneros

Trump se ha comprometido a hablar con Xi sobre cuestiones de derechos humanos, incluidos los casos del pastor Ezra Jin , un ministro con familiares estadounidenses que fue encarcelado durante una represión china, y el del magnate Jimmy Lai, un destacado crítico de Pekín que fundó un periódico prodemocracia en Hong Kong.

En diciembre, Lai fue condenado a 20 años de prisión. En aquel momento, Trump expresó su solidaridad, diciendo que sentía “mucha pena” por Lai.

Desde entonces, el presidente ha prometido plantear el caso a Xi.

“Me gustaría verlo fuera”, dijo Trump el lunes. “Así que volveré a mencionarlo”.