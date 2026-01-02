Trump y altos funcionarios iraníes intercambian amenazas tras protestas en Irán

DUBÁI. — Mientras las crecientes protestas económicas se extendían por algunas zonas de la República Islámica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios iraníes intercambiaron amenazas, lo que ha elevado aún más la tensión entre Washington y Teherán desde que el Pentágono bombardeó instalaciones nucleares de Irán en junio.

Las protestas actuales, que han entrado en su sexto día, son las más concurridas desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que falleció mientras estaba detenida por la policía, desencadenó movilizaciones a nivel nacional.

Trascendió, que fue Trump quien escribió primero un mensaje en su plataforma Truth Social en el que advirtió a Irán de que si “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá a su rescate”.

“Estamos listos y preparados para actuar”, escribió Trump, sin dar más detalles.

Ali Larijani, expresidente del Parlamento que funge como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, respondió en la red social X que Israel y Estados Unidos estaban avivando las protestas.

No obstante, no ofreció evidencias que respaldasen una acusación repetida por las autoridades iraníes durante los años de protestas que sacudieron el país.

“Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses”, escribió Larijani en X

“El pueblo de Estados Unidos debería saber que Trump inició el intervencionismo. Deberían cuidar de sus propios soldados”, añadió.

Cabe recordar que Irán atacó en junio la Base Aérea de Al Udeid, en Qatar, después del operativo estadounidense contra tres instalaciones nucleares durante la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, que se desempeñó como secretario del Consejo durante años, advirtió que “cualquier mano intervencionista que se acerque demasiado a la seguridad de Irán será cortada. El pueblo de Irán conoce bien la experiencia de ‘ser rescatado’ por los estadounidenses: desde Irak y Afganistán hasta Gaza”, agregó en X.

Por su parte el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, también amenazó con que todas las bases y fuerzas estadounidenses serían “objetivos legítimos”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, respondió, citando una lista de quejas de larga data de Teherán contra Estados Unidos, entre ellas, un golpe respaldado por la CIA en 1953, el derribo de un avión de pasajeros en 1988 y la participación en la guerra de junio.